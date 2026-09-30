נוסעת על טיסת פליי דובאי: "הטייס נדקר, ראינו דם - חשבנו שלא נצא בחיים"

עדות חדשה מטיסת פליי דובאי שהוסטה לנחיתת חירום בסעודיה חושפת את רגעי האימה שחוו הנוסעים בזמן התקרית החמורה בתא הטייס.

מרים, שהייתה על המטוס, שוחחה עם i24NEWS כשהיא עדיין ממתינה בשטח נמל התעופה בסעודיה. אמה יסמין, שהמתינה לה בנמל התעופה בן גוריון, הצטרפה לשיחה.

"פשוט כבר איזה שעה-שעתיים לפני הנחיתה שמענו צרחות מהמטוס. שמישהו התחיל לצרוח... פשוט שמענו צרחות, והם פתחו את התא טייס וראו כמויות של דם של מישהו שפשוט ניסה לרצוח את הטייס ודקר אותו עם אולר. ואז המטוס איבד שליטה", שחזרה מרים.

לדבריה, בשלב הזה היו הנוסעים משוכנעים שהמטוס עומד להתרסק: "אנחנו הרגשנו שאנחנו עומדים להתרסק. אני כבר צרחתי 'שמע ישראל', ואמרתי, אני לא מסוגלת למות".

מרים סיפרה כי נוסעים ישראלים שהיו בטיסה התערבו באירוע: "מי שהשתלט בסופו של דבר על האירועים כאן זה ישראלים כאן מהמטוס, שפשוט נטרלו את המחבל".

לדבריה, לאחר מכן נוסעים בעלי הכשרה רפואית העניקו סיוע לטייס, ובמטוס היו גם כמה טייסים שסייעו בהמשך האירוע: "היה פה גם אחות, והיה פה דוקטור שנתנו טיפול ראשוני לטייס, וברוך השם, היה פה כמה טייסים. המטוס, והם כאילו השתלטו על המטוס, ובסוף עכשיו נחתנו נחיתת חירום בסעודיה".

עם זאת, כשנשאלה אם היא יודעת בוודאות שמדובר במחבל, הבהירה מרים כי זהותו ונסיבות האירוע עדיין אינן ברורות: "אנחנו לא יודעים עדיין שיש איזושהי חשיבה שזה אולי מישהו מהצוות של המטוס. אנחנו לא באמת יודעים, אני לא יודעת לפחות".

את עוצמת הפחד במטוס היא תיארה במילים: "היה רגעים שהיינו בטוחים כולנו שאנחנו לא יוצאים פה בחיים. לא יודעים אם זה מהתרסקות או ירי או רצח".

במקביל לעדות הנוסעים, נבדק חשד שלפיו אחד הטייסים ניסה לרסק את המטוס, והטייס השני יחד עם נוסעים ישראלים מנעו זאת.

לצד החשד הזה, גורמים ביטחוניים מדגישים כי בשלב זה עדיין לא נשללה האפשרות שהתקרית במטוס הייתה אירוע ביטחוני.