בשנים האחרונות מגשי פירות הפכו לאחד הפתרונות המבוקשים ביותר לאירוח, למתנות ולשלל אירועים. הם צבעוניים, מרשימים, טעימים ומתאימים כמעט לכל אחד - ולכן לא מפתיע שהם מככבים בימי הולדת, אירועים משפחתיים, ישיבות במשרד, חגיגות קטנות וגם כמתנה מפנקת למישהו שאוהבים.

היתרון הגדול של הזמנת מגשי פירות הוא השילוב בין נוחות למראה מרשים. במקום לקנות מגוון פירות, לשטוף, לחתוך, לסדר ולהגיש, מקבלים מגש מוכן ומעוצב שמגיע ישירות אל היעד. מגש איכותי כולל פירות טריים שנבחרו בקפידה, חתוכים סמוך ככל האפשר למועד המשלוח ומסודרים בצורה אסתטית שמעוררת תיאבון כבר במבט הראשון.

איך בוחרים מגש פירות מתאים?

לפני שמזמינים כדאי להתחשב במספר המשתתפים, בסוג האירוע ובאופי הקהל. לאירוח קטן אפשר לבחור מגש קומפקטי ומגוון, ואילו לאירוע גדול מומלץ להזמין מגש רחב יותר או לשלב כמה סוגים שונים.

כדאי גם לבדוק מה כולל המגש, אילו פירות זמינים בעונה וכיצד הם מגיעים ללקוח. איכות הפירות, טריותם ואופן האריזה משפיעים במידה רבה על החוויה הסופית.

ומה לגבי סושי פירות?

אחד הטרנדים שהפכו את עולם מגשי הפירות למעניין אפילו יותר הוא סושי פירות .למרות השם, לא מדובר כמובן בסושי המסורתי, אלא ביצירה מתוקה וצבעונית המבוססת על פירות טריים המוגשים בצורה המזכירה מנות סושי קטנות ומעוצבות.

סושי פירות מוסיף למגש אלמנט מפתיע וחגיגי במיוחד. הוא מתאים לימי הולדת, לאירוח ילדים ומבוגרים, לאירועי חברה וגם כקינוח קליל אחרי ארוחה. מעבר לטעם, צורת ההגשה הופכת אותו לאטרקטיבי מאוד גם מבחינה ויזואלית.

ניתן לשלב בין מגש פירות קלאסי לבין סושי פירות וכך ליצור שולחן עשיר יותר, עם מגוון של צבעים, מרקמים וצורות הגשה.

פתרון שמתאים כמעט לכל אירוע

הזמנת מגשי פירות מתאימה למי שמחפש פתרון אירוח קל, מרענן ומרשים מבלי להסתבך בהכנות. הם יכולים להשתלב לצד קינוחים נוספים או לעמוד בפני עצמם ככיבוד מרכזי.

בין אם מדובר באירוע משפחתי, יום הולדת, ישיבה עסקית או פשוט במחווה קטנה למישהו יקר, מגשי פירות בשילוב סושי פירות מציעים דרך צבעונית, טעימה ונוחה להפוך כל אירוח לקצת יותר מיוחד.

מגשי פירות מבית קסם הפרי

אם אתם מחפשים מגשי פירות טריים, מעוצבים ומרשימים, קסם הפרי מציעה מגוון מגשי פירות וסושי פירות המתאימים לאירוח, לאירועים ולמתנות. השילוב בין טריות, מגוון והגשה מוקפדת מאפשר לבחור פתרון שמתאים כמעט לכל occasion ולכל מספר משתתפים.

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