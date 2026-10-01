המעבר לרכב חשמלי הופך לחלק בלתי נפרד מחיי הנהגים בישראל, ובמקביל מתרחבת פריסת תשתיות הטעינה ברחבי הארץ.

למרות זאת, נהגים רבים עדיין מתייחסים לטעינה כאל משימה שצריך להתמודד איתה רק כשהסוללה מתרוקנת. בפועל, אימוץ הרגלים קבועים ותכנון פשוט של השבוע יכולים להפוך את התהליך לנוח יותר ולצמצם התעסקות מיותרת.

איך בונים שגרת טעינה שבועית חכמה?

במקום להמתין לירידה משמעותית באחוזי הסוללה ולחפש פתרון ברגע האחרון, כדאי לשלב את הטעינה לרכב חשמלי במסלולים ובפעילויות שחוזרים על עצמם מדי שבוע. הנה כמה טיפים שימושיים:

אחוז מומלץ לטעינה - בשימוש השוטף עבור נסיעות יומיומיות, טווח טעינה של 20% עד 80% נחשב בדרך כלל לנוח ומתאים לשימוש שגרתי. שמירה על הטווח הזה עשויה לסייע בהפחתת הבלאי של הסוללה, בהתאם להנחיות יצרן הרכב ולסוג הסוללה.

תכנון נסיעות ארוכות - אם צפויה נסיעה ממושכת, למשל לחופשה בצפון או בדרום, או סוף שבוע הכולל מרחקים גדולים מהרגיל, אפשר להטעין לרמה גבוהה יותר, עד לטעינה מלאה בהתאם לצורך. מומלץ לתזמן את ההגעה ל-100% סמוך ככל האפשר למועד היציאה ולפעול לפי המלצות היצרן.

מספר טעינות שבועי - אין תדירות טעינה אחידה שמתאימה לכל בעלי הרכב החשמלי. מספר הפעמים תלוי במרחקים שנוסעים, בקיבולת הסוללה ובאפשרויות ההטענה.

שילוב הטעינה בפעילויות קיימות - כדי לחסוך זמן ולהימנע מעצירות שמוקדשות לטעינה בלבד, כדאי לנצל הזדמנויות שבהן הרכב ממילא עומד בחניה ולנהל פגישות, לערוך קניות או עצירות התרעננות.

תכנון השבוע מראש: מפת העמדות של פז charge ואפליקציית yellow

תכנון מראש של נקודות הטעינה מאפשר להתנהל בצורה מסודרת יותר ולצמצם חיפושים במהלך השבוע. אפליקציית yellow, המציגה את מפת עמדות פז charge, יכולה לסייע באיתור תחנות המתאימות למסלולים הקבועים ולתכנון עצירות בהתאם לצורך.

באמצעות האפליקציה ניתן:

לאתר עמדות לאורך המסלול הקבוע: לבדוק אילו תחנות נמצאות בקרבת הבית, מקום העבודה או נקודות העצירה שבהן נוהגים לבקר באופן קבוע, ולבחור מראש מיקומים נוחים לטעינה.

לקבל מידע על זמינות העמדות: לבדוק את המידע המוצג באפליקציה לגבי זמינות השקעים והספק הטעינה לפני שמגיעים לתחנה. המידע עשוי לסייע בתכנון, אך הזמינות בפועל יכולה להשתנות עד למועד ההגעה.

להפעיל ולסיים טעינה מהטלפון: לנהל את תהליך הטעינה באמצעות הנייד, בהתאם לאפשרויות הנתמכות בעמדה ובאפליקציה, ולחסוך התעסקות מיותרת במהלך העצירה.

סוגי טעינות, הספקים וזמני טעינה ממוצעים

משך הזמן שנדרש להטעין רכב חשמלי מושפע מסוג העמדה, מההספק שלה ומהיכולת של הרכב לקבל חשמל. לכן, בחירת עמדת הטעינה צריכה להתחשב גם במשך החניה המתוכנן וגם במטרה שלשמה עוצרים.

טעינה ציבורית מהירה ( DC ): הספק טיפוסי: 50-100 kw זמן טעינה מ-20% ל-80%: כ-30 עד 50 דקות בתנאים מתאימים. שימוש מומלץ: עצירות במרכזים מסחריים, במתחמי קניות ובתחנות טעינה עירוניות, כאשר רוצים להוסיף אנרגיה במהלך היום.

טעינה ציבורית מהירה במיוחד ( DC ): הספק טיפוסי: 150-300 kw או יותר. זמן טעינה מ-20% ל-80%: כ-15 עד 25 דקות ברכבים ובתנאים התומכים בקצב טעינה כזה. שימוש מומלץ: תחנות התרעננות לאורך כבישים מהירים ונסיעות בין-עירוניות שבהן חשוב לקצר את משך העצירה.



שאלות ותשובות נפוצות

לכמה זמן מספיקה כל טעינה?

מרחק הנסיעה שאפשר לעבור בין טעינה לטעינה אינו זהה בכל רכב או בכל תנאי דרך. הוא מושפע מגודל הסוללה, מצריכת החשמל של המכונית, ממהירות הנסיעה, ממזג האוויר ומסגנון הנהיגה.

למשל, ברכב חשמלי מודרני עם סוללה בקיבולת של 60-80 קוט"ש, טעינה מ-20% ל-80% עשויה לספק טווח נסיעה מעשי של כ-300 עד 450 קילומטרים בתנאי נהיגה מעורבים, בהתאם ליעילות הרכב. טווח זה אינו מובטח לכל דגם, וטעינה מלאה אינה בהכרח נדרשת או מומלצת בכל נסיעה.

באילו מצבים ייתכן ומדובר בתקלת טעינה?

קצב טעינה נמוך מהצפוי אינו מעיד בהכרח על בעיה בעמדה. לעיתים הסיבה נמצאת דווקא ברכב: סוללה קרה או חמה מדי, אחוז טעינה גבוה שמוביל להאטה טבעית בקצב, או מגבלה של מערכת הטעינה המובנית ברכב.