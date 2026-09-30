נתניהו מזהיר שאויבינו עלולים לתקוף לקראת הבחירות. לפיד חושד שמוכרים לנו הפחדה באריזה ביטחונית. לכאורה, אחד מהם טועה.

אלא שייתכן ששניהם צודקים, משום שכל אחד מביט לכיוון אחר. לפיד רואה ראש ממשלה שמגייס את הביטחון לקמפיין. נתניהו רואה אירוע ביטחוני שעלול לפרק את הקמפיין כולו.

הסרטון מתל נוף מספק בסיס לחשד. מטוסי קרב ברקע, איום מעורפל וראש ממשלה שמבטיח להגיע אל האויב בכל מקום. לפי הדיווחים, במערכת הביטחון לא זוהתה התרעה ממוקדת או סכנה מיידית; לשכת נתניהו מסרה מנגד שהוצגו התרעות על התקפות אפשריות בכמה חזיתות. לפיד יצא מהעדכון הביטחוני ואמר שהמערכת ערוכה ושאין סיבה לפאניקה. המחלוקת נוגעת אפוא גם לשאלה מה מצדיק את ההכרזה הדרמטית, ומדוע נבחר לה דווקא המעמד הזה.

מבחינת מתנגדי נתניהו, התשובה כמעט מובנת מאליה. שוב הוא מזהה הזדמנות להצטלם כמגן ישראל, להעמיד את עצמו מול אויביה ולהפוך מצב רגיש לנכס אלקטורלי. אם יש איום ממשי, יש לטפל בו באמצעות מערכת הביטחון. הציבור אינו זקוק לסרטון בחירות כדי שהמודיעין יעבוד והצבא יפעל. החשד הזה ראוי לבדיקה, אבל הוא אינו מוכיח שנתניהו מעמיד פנים. פחד אמיתי וניצול פוליטי יכולים לדור אצל אותו אדם, אפילו באותו סרטון .

כאן מצויה האפשרות המעניינת יותר. גם אם הדיון הציבורי נמשך אל איראן ואל "הזרוע הארוכה", הסכנה שנתניהו רואה יכולה להיות קרובה הרבה יותר. כמה רקטות מעזה, פיגוע קשה בלבנון או ביהודה ושומרון, חטיפת חייל חלילה. אירוע מוגבל בהיקפו, עצום במשמעותו, שיחזיר בבת אחת למרכז הבחירות את השאלה שנתניהו מבקש לענות עליה באמצעות תמונות של ניצחון.

מאז השבעה באוקטובר הוא בונה את מסע השיקום שלו על המעבר מהאסון להישגים. המחדל התרחש במשמרת שלו, אבל הוא מבקש להיזכר כאיש ששינה את המזרח התיכון. ההצלחות הצבאיות אמורות להעניק לו מחדש את תעודת "מר ביטחון" ולהסיט את מרכז הכובד מאחריותו לאסון אל מנהיגותו במלחמה. זאת העסקה המוצעת לבוחר. עד הקלפיות, המציאות צריכה לעמוד בתנאיה.

אירוע ביטחוני אינו מוחק הישגים צבאיים, אבל הוא יכול לחשוף את המרחק בינם לבין ההבטחה שהציבור קיבל. שוב אויב שפוגע, יישובים שנבהלים וממשלה שמבטיחה תגובה קשה. המזרח התיכון החדש ייראה מוכר להחריד. כשמבטיחים "ניצחון מוחלט", כל יכולת שהאויב מפגין נעשית מבחן לאמינות ההבטחה. נתניהו עצמו העלה את הרף, ולכן הוא חשוף במיוחד לאירוע שימחיש כמה רחוקה ההכרזה מהכרעה.

האזהרה המוקדמת גם מאפשרת לו להכין מסגרת לאירוע כזה. אם תתרחש התקפה, אפשר יהיה להציגה כניסיון של אויבי ישראל להשפיע על הבחירות ולהפיל את הממשלה. ייתכן שזו אכן תהיה כוונתם. אבל המסגור הזה עשוי גם להסיט את הדיון מהשאלה כיצד הצליחו לפגוע בנו אל השאלה את מי הם רוצים לראות בשלטון. במקום להעמיד את הממשלה למבחן, האירוע יעמיד את הבוחר למבחן נאמנות.

לפי הקריאה הזאת, החשדנות של נתניהו אמיתית מאוד. האירוניה אכזרית. הדריכות שלא מנעה את האסון לפני שלוש שנים מתחדדת עכשיו, כשכל הפתעה ביטחונית עלולה להפוך גם למפלה פוליטית. לפיד עשוי לזהות נכון את ההפחדה, ונתניהו עשוי לזהות נכון את הסכנה. האזהרה שלו גם מסגירה פחד עמוק. הפחד הגדול של נתניהו הוא שהאויב יצליח, באירוע ביטחוני אחד דווקא ערב הבחירות, לחשוף עד כמה שברירי הסיפור שבנה סביב "הניצחון המוחלט".