הראשון לציון והרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף, מתח ביקורת על אחותו עדינה בר שלום, בעקבות לחיצת היד שלה ליו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט.

במהלך שיחה שמסר לאברכים ולתלמידי ישיבות, התייחס הרב יוסף למורשת אביו, הרב עובדיה יוסף, ועקץ את אחותו, המתמודדת ברשימתו של איזנקוט במקום שאינו נחשב ריאלי.

"מה המורשת של מרן? ללחוץ יד לאיזנקוט? זה המורשת של מרן? המורשת של מרן זה התורה שלנו. להמשיך את התלמודי תורה, להמשיך את הישיבות, את המקוואות", אמר הרב יוסף.

דבריו מגיעים על רקע ביקורת שמתחו לאחרונה שתיים מאחיותיו, עדינה בר שלום ורבקה צ'יקוטאי, על ש"ס ועל הדרך שבה היא מתנהלת לאחר פטירת אביהן.

צ'יקוטאי טענה בריאיון לחדשות 12 לפני כמה שבועות כי המפלגה התרחקה מדרכו של הרב עובדיה. "ש"ס לא הולכת בדרך שלו (הרב עובדיה זצ"ל), היא לא מקיימת את המורשת שלו", אמרה.

בר שלום הצטרפה לביקורת וטענה כי לאחר פטירת אביה השתנתה דרכה של המפלגה. "הם שינו את הדרך", אמרה. לדבריה, כיום קיימת רדיפה אחר המצוות תוך שכחת "הבן אדם לחברו", לצד אימוץ מאפיינים מהציבוריות האשכנזית, הליטאית והחסידית.

בר שלום התייחסה גם ליחסיה עם יו"ר ש"ס אריה דרעי ואמרה כי אין ביניהם קשר. לדבריה, מאז שסגר את המכללה שאביה הקים היא אינה אומרת לו שלום. היא הוסיפה כי במשך שנים נמנעו היא ואחיותיה מלהשמיע את הדברים בפומבי.

בהמשך סיפרה בר שלום כי אמה, הרבנית מרגלית, לא אהבה את דרעי וכי נהגה לצאת מהחדר כשהיה נכנס אליו. לטענתה, אמה כינתה אותו "צבוע" ו"רמאי", והיא טענה כי גם אביה התבטא כך בעבר.

צ'יקוטאי טענה בסיום הריאיון כי אנשים שהיא פוגשת אומרים לה שהם אינם מרוצים מהנהגת ש"ס, אך ממשיכים להצביע למפלגה בשל אביה. לדבריה, הרב עובדיה לא היה רוצה שיצביעו למפלגה שאינה הולכת בדרכו.