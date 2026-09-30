פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע כי הכוחות האמריקניים השלימו היום (רביעי) את יציאתם מבסיס האוויר ארביל שבצפון עיראק, במהלך שמסמן את סיומה של משימת "נחישות טבועה" במדינה.

עזיבת עיראק היא חלק ממעבר מתוכנן למערכת יחסים ביטחונית דו-צדדית בין ארצות הברית לעיראק. כוח המשימה המשולב שהוביל את המבצע ממשיך לפעול, אך מפקדתו נמצאת כעת בירדן.

לפי ההודעה, הכוחות האמריקניים ימשיכו במשימה נגד דאעש בסוריה לצד שותפות הקואליציה והממשלה הסורית.

כוח המשימה הוקם על ידי CENTCOM בשנת 2014, ומאז פעל לייעץ, לסייע ולאפשר את פעילות הכוחות השותפים במאבק נגד דאעש בעיראק ובסוריה.

מפקד פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל בראד קופר, הודה לאנשי הצבא, הדיפלומטים והעובדים האזרחיים ששירתו במסגרת הפעילות בעיראק.

"עבודה מצוינת לעשרות אלפי אנשי השירות האמריקנים, הדיפלומטים והעובדים האזרחיים שנענו לקריאה בעיראק", אמר קופר. "בזכות הנחישות, ההקרבה והמקצועיות שלכם, דאעש אינו מהווה עוד איום מערכתי על הביטחון הלאומי של עיראק, וכוחות הביטחון העיראקיים, כולל הפשמרגה וכוחות ביטחון נוספים של חבל כורדיסטן העיראקי, מחזיקים כיום ביכולת, בהנהגה ובעצמאות המבצעית להתמודד בכוחות עצמם עם איומים על מולדתם".

היציאה האמריקנית והקואליציונית מעיראק הפדרלית החלה באוקטובר אשתקד כחלק מתהליך המעבר. השלב האחרון הושלם במהלך ספטמבר עם הוצאת אנשי הצוות והציוד מבסיס ארביל.

הבסיס, הממוקם בצפון עיראק, שימש כמרכז הפעילות העיקרי של כוח המשימה ואירח את מרבית 1,500 אנשי הכוחות האמריקניים וכוחות הקואליציה שתמכו בפעולות נגד דאעש.

"כשאנחנו נסוגים ומעבירים את מלוא האחריות העיקרית לביטחונה של עיראק לממשלת עיראק ולאנשי עיראק האמיצים, כוחות ארצות הברית והקואליציה המוצבים ברחבי האזור יישארו מוכנים להגיב לכל איום מצד דאעש שיתעורר", הוסיף קופר.

לדבריו, "שמירה על הערנות והמוכנות שלנו חיונית להגנה על ארצות הברית ולחיזוק הביטחון האזורי".