עדות מהמטוס ללא קרדיט

בהלה גדולה התעוררה הבוקר (רביעי) סביב טיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב, לאחר שהמטוס שידר קוד חירום, שינה את מסלולו ולבסוף נחת בסעודיה.

במקביל לחשש כי במהלך הטיסה התרחש ניסיון חטיפה, החלו להצטבר עדויות של נוסעים ובני משפחותיהם, המתארות מאבק בתוך המטוס ואירוע אלים שבמהלכו נפצע הטייס.

תהילה אוחיון, אחותה של מרים שהייתה על המטוס, סיפרה בתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות ברשת ב' על הרגעים שקדמו להשתלטות על החשוד. לדבריה, "היה איש צוות שצעק 'אללה אכבר' ורץ לעבר הטייס, חבורה של ישראלים נטרלה אותו".

עדות נוספת הגיעה מנוסע שתיעד את עצמו לאחר הנחיתה כשדם נראה על פניו. "השתלטנו על המחבל, אנחנו צריכים עזרה", אמר.

גם בני משפחותיהם של נוסעים שהיו על המטוס תיארו את הבהלה ששררה במהלך האירוע. אם שבתה נכחה בטיסה סיפרה כי במקום נשמעו צעקות לעזרה וכי אדם חמוש בסכין ניסה להשתלט על המטוס.

לדבריה, בשלב מסוים המטוס החל לאבד גובה ונקלע לטלטלות עזות. הנוסעים, שחששו כי המטוס עומד להתרסק, החלו לקרוא "שמע ישראל" ולומר פרקי תהילים. היא הוסיפה כי נוסעים ישראלים ואנשי צוות התנפלו על התוקף, השתלטו עליו והכניעו אותו על רצפת המטוס. הדברים נמסרו לרויטרס.

נוסע אחר, שדיבר לאחר הנחיתה בסעודיה, תיאר זירה קשה בתוך המטוס. "יש פה טייס שפצוע קשה, ועוד מחבל קשור. היה קשוח, הכל מלא דם. הכל מלא דם. תפסנו את המחבל", סיפר.

טיסה FZ1073 הייתה בדרכה הבוקר מדובאי לנמל התעופה בן גוריון. בעת שהמטוס היה מעל שמי ירדן הוא שידר קוד חירום ובהמשך הסתובב וחזר לכיוון ערב הסעודית. בעקבות החשש לחטיפת המטוס קיימו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ ובכירי מערכת הביטחון התייעצויות ביטחוניות. לצד החשש מניסיון חטיפה, על פי ההערכות קוד המצוקה הופעל בשל קטטה בין הטייסים.

גם נתוני המעקב אחר הטיסה הוסיפו לחוסר הוודאות סביב האירוע. לפי אתר "פלייט רדאר 24", המטוס, מדגם בואינג 737 מקס 8 וברישום A6-FKF, שידר בתחילה את קוד החירום 7700, המשמש לציון מצב חירום כללי.

בהמשך הופיעו בחלק ממערכות המעקב דיווחים שלפיהם שודר גם קוד 7500, המסמן "התערבות שלא כחוק". עם זאת, לדיווחים על הקוד הזה לא התקבל בשלב זה אישור רשמי מחברת התעופה או מרשויות התעופה האזרחית.

נתוני הטיסה מצביעים על כך שהמטוס חצה את הגבול ונכנס למרחב האווירי של ירדן, אך זמן קצר לאחר מכן שינה כיוון וביצע פניית פרסה לעבר ערב הסעודית. במהלך האירוע הוא גם הנמיך לגובה של כ-15 אלף רגל, נמוך משמעותית מגובה השיוט המקובל בנתיב.

הטיסה הייתה אמורה לנחות בנמל התעופה בן גוריון בסביבות השעה 09:10. למרות העדויות הדרמטיות שמסרו נוסעים ובני משפחותיהם, בשלב זה עדיין לא התקבל אישור רשמי מחברת פליי דובאי באשר לנסיבות שהובילו להפעלת קוד החירום ולשינוי מסלול הטיסה.