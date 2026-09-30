הקמפיין של תנועת תקומה תקומה

תנועת תקומה יוצאת בקמפיין חדש לעידוד ההצבעה בקרב הציבור המזוהה עם המחנה הלאומי, בדגש על ערים ואזורים שבהם שיעור ההצבעה בבחירות הקודמות היה נמוך יחסית.

במסגרת הקמפיין מתכננים בתנועה להפעיל מערך הסברה ופעילי שטח, שיפעלו בתקופה שלפני הבחירות וביום הבחירות עצמו. לצד פעילות ההסברה, הקמפיין יציג לציבור את הישגי הממשלה בשנים האחרונות ויקרא לבעלי זכות הבחירה לממש את זכותם הדמוקרטית ולהגיע לקלפיות.

בתקומה אומרים כי אחד האתגרים המרכזיים של המחנה הלאומי הוא הגדלת שיעור ההצבעה דווקא בערים ובאזורים שבהם קיימת תמיכה משמעותית במפלגות הימין, אך שיעור המימוש של זכות ההצבעה נמוך יותר.

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בבחירות לכנסת ה-25, שנערכו בנובמבר 2022, עמד שיעור ההצבעה בבאר שבע על 61.31%, על פי הנתונים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית. בגבעתיים, לעומת זאת, עמד שיעור ההצבעה על 68.97%. נתונים אלה הוצגו גם בניתוחים שלאחר בחירות 2022, שבהם הודגש הפער בשיעורי ההצבעה בין ערים שונות.

לדברי יו"ר תנועת תקומה, ברל'ה קרומבי: "בבחירות הקודמות ראינו פער משמעותי בשיעורי ההצבעה בין אזורים המזוהים עם הימין לבין אזורים המזוהים עם השמאל. בבאר שבע, לדוגמה, שיעור ההצבעה עמד על כ־61%, בעוד שבגבעתיים הוא התקרב ל־69%. מבחינתנו, זו נקודת מפתח במערכת הבחירות הקרובה".

קרומבי מוסיף: "המטרה שלנו היא להגיע לכל אותם בעלי זכות הצבעה שבדרך כלל מזוהים עם המחנה הלאומי, אבל לא תמיד מגיעים לקלפי. אנחנו רוצים להעלות את שיעור ההצבעה במעוזי הימין באמצעות הסברה, פעילות שטח ותזכורת לחשיבות ההשתתפות בבחירות".

הקמפיין של תנועת תקומה צילום: תקומה

הקמפיין צפוי להתמקד גם בהצגת פעולות והישגים של הממשלה בתחומים שונים, ובתקומה אומרים כי לצד הצגת המדיניות והעשייה, יושם דגש על יצירת תשתית ארגונית שתאפשר להגיע למספר גדול ככל האפשר של מצביעים ביום הבחירות.

בתנועה מתכננים להפעיל פעילים בערים שונות ברחבי הארץ, לצד פעילות ברשתות החברתיות, בקבוצות וואטסאפ ובקהילות מקומיות. הפעילות צפויה להתגבר ככל שיתקרב מועד הבחירות, ובפרט בימים האחרונים שלפני פתיחת הקלפיות.

הקמפיין החדש מצטרף למיזם רחב יותר שמקדמת תנועת תקומה לקראת הבחירות, שבמסגרתו מבקשת התנועה להתמקד בהגדלת שיעור ההשתתפות בבחירות בקרב מצביעים המזוהים עם המחנה הלאומי. בכתבה קודמת שפורסמה בנושא הוצג המיזם כמערך שנועד להביא מאות אלפי מצביעי ימין לקלפיות.

בתנועת תקומה מדגישים כי מבחינתם, לצד המאבק על דעת הקהל, אחד האתגרים המרכזיים במערכת הבחירות יהיה לוודא שהציבור שכבר מחזיק בעמדות פוליטיות ברורות אכן יממש אותן באמצעות הצבעה בפועל.

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