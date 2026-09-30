יו"ר מפלגת ש"ס, ח"כ אריה דרעי, אירח הבוקר (רביעי) את איש העסקים החרדי ראובן וולף המכהן כיו"ר "קרן עולם התורה", לתפילת שחרית בסוכתו.

המפגש, שהתקיים בצל המשבר סביב סוגיית גיוס החרדים והקיצוצים בתקציבי הישיבות, לווה בהתבטאויות חריפות מצד דרעי נגד מערכת המשפט.

במהלך המפגש הודה דרעי לוולף באופן פומבי על הקמת הקרן הפרטית, הפועלת בשנה השלישית להיווסדה כמענה חלופי לתקציבים שנעצרו.

בהתייחסו למערכת המשפט ולפסיקות בג"ץ, אמר דרעי כי "הם ניסו לפגוע בלומדי התורה" והדגיש כי הקרן מספקת מענה מעשי מול מה שהגדיר כ"הסנקציות של מערכת המשפט נגד לומדי התורה".

לצד זאת, יצא דרעי במתקפה נגד היועצת המשפטית לממשלה ובית המשפט העליון, והצהיר כי מפלגתו לא תאפשר פגיעה במפעל חייו של הרב עובדיה יוסף.

לדבריו, בניגוד לניסיונות ההגבלה, ש"ס תקיים את אלפי אירועי ההילולה לזכרו ברחבי הארץ ותביא המונים לעלות לציון בירושלים.

באירוע השתתף גם זקן מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה, שהתייחס לחשיבות ההשתתפות בבחירות והזהיר כי כל בעל זכות בחירה שיימנע מהגעת לקלפי ייחשב כמי ששותף ל"ביזיון תלמידי חכמים".