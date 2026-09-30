שגריר צרפת בישראל, כריסטוף פריזו, ושגריר קוסובו בישראל, רועי רוזנק, התארחו היום (ד') בכפר חב"ד כאורחיו של יו"ר ועד הכפר, שמעון רבינוביץ'.

הביקור החגיגי החל בסיור עומק שערך השגריר הצרפתי באתרים המרכזיים של הכפר. פריזו ביקר בבית הרבי וכן בפרדס האתרוגים המסורתי של משפחת גורליק, שם נחשף מקרוב למלאכת גידול ארבעת המינים ולמסורת העתיקה של חג הסוכות בחסידות.

בהמשך היום הצטרף לביקור גם שגריר קוסובו, והשניים הסבו להתוועדות חסידית חגיגית ומסורתית בסוכתו של יו"ר הוועד רבינוביץ', בהשתתפות הרב חיים פרוס מבית ההוראה המקומי.

רגע שיא נרשם במהלך ההתוועדות, כאשר המשתתפים פרצו בשירה משותפת יחד עם שגריר צרפת של ההמנון הצרפתי הלאומי, "לה מרסייז" - המוכר והמושר במסורת חב"ד בעל משמעות היסטורית.

האורחים התרשמו עמוקות מאווירת החג המיוחדת ומרוח האחווה והחיבור המאפיינת את הקהילה.