איציק אשל - רבנו שינית לי את החיים Itzik Eshel

הזמר והיוצר איציק אשל משיק סינגל חדש בשם "רבנו, שינית לי את החיים", לכבוד יום ההילולה של רבי נחמן מברסלב השבוע.

זהו השיר התשיעי בסדרת השירים של אשל המוקדשת לרבי נחמן. במרכזו עומד הקשר האישי והאמוני לצדיק ולהשפעת תורתו, כשהפזמון החוזר בשיר הוא: "רבינו רבינו רבינו, שינית לי את החיים".

אשל כתב והלחין את השיר ולצד הקצב, מילות השיר משלבות מושגים המזוהים עם תורת רבי נחמן, בהם "ליקוטי מוהר"ן", "תיקון הכללי" וההתבודדות.

הסינגל מצטרף לשמונה שירים קודמים שהוציא אשל במסגרת הסדרה. בשיר החדש מבקש אשל לבטא באמצעות המוזיקה את תחושת ההודיה והחיבור של חסידי רבי נחמן לצדיק ולתורתו, תוך שילוב פזמון ומוטיבים קצביים וקליטים.