נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (רביעי) באוגדת יהודה ושומרון, על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בגזרה והפעילות המבצעית בחול המועד.

במהלך הביקור נפגש הנשיא עם מפקד אוגדת איו"ש, תת-אלוף קובי הלר, וסקר יחד עמו ועם מפקדי החטיבות, נציגי המשטרה והשב"כ את תמונת המצב המבצעית ואת הישגי כוחות הביטחון בלחימה בטרור.

"הגעתי לכאן כדי לשמוע מקרוב מצה"ל ומגורמי הביטחון על המלחמה הנמשכת והבלתי פוסקת כנגד הטרור", אמר הנשיא הרצוג. "אני מודה לצה"ל, למשטרה, לשב"כ ולכל גורמי הביטחון על המאמץ העצום וההישגים הבלתי רגילים".

לצד הגיבוי המלא למערכת הביטחון, הנשיא הרצוג בחר להשמיע אמירה מוסרית וחד-משמעית נגד תופעות הפשיעה הלאומנית בגזרה. "בד בבד עם ההישגים הללו, אנחנו רואים תופעות חמורות מאוד של פשיעה לאומנית - תופעות שיורדות לשורש היכולת שלנו לתפקד כמדינה, פוגעות ביכולת שלנו לממש את הריבונות ואת שלטון החוק. ישראל היא דמוקרטיה ומדינת שלטון חוק, ואף אחד לא יכול ליטול את החוק לידיים".

הרצוג הדגיש כי מעשים אלה פוגעים בראש ובראשונה במפעל ההתיישבות עצמו: "זה דבר שפוגע בצורה חמורה מאוד בשמה הטוב של ישראל. זה כתם על פניה, ויתרה מכך, זה קודם כל פוגע בהתיישבות. זה לא יכול להימשך. הדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים המשפטיים והאחרים כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו, ולא יהודית ולא ישראלית".

הנשיא התייחס גם לניסיון הפיגוע בטיסת חברת "פליי דובאי". "עברנו שעות מתוחות מאוד באירוע חמור מאוד שבמזל הסתיים בנס גדול וגבורה. אנחנו מחזקים ומחבקים את אחיותינו ואחינו שבדרכם ארצה ומודים לגיבורים. כמובן נפעל בכל דרך כדי לתחקר את האירוע לעומק יחד עם שותפינו האמירתים".

הנשיא סיכם והדגיש את חשיבות היחסים הביטחוניים עם איחוד האמירויות: "צריך לומר שהם שותפינו ובני בריתנו, ונלחמים יחד איתנו בטרור. אנחנו מקווים שכל הלקחים יופקו - המלחמה בטרור לא נפסקת, היא עובדה קיימת".