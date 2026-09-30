אליקים איטלי בני משפחתו היו בטיסת פליי דובאי

אליקים איטלי הגיע הערב לנתב"ג כדי לקבל את פני בני משפחתו ששבו מיפן. בנו הגדול ושני נכדיו היו אמורים לנחות בישראל בטיסת פליי דובאי, אלא שבתוך זמן קצר התברר לו שהמטוס שבו הם נמצאים כלל אינו בדרכו לנחיתה בתל אביב.

הטיסה הופנתה לסעודיה, ובשעות הראשונות גם למשפחה שחיכתה בארץ לא היה ברור לחלוטין מה התרחש באוויר. "הגעתי בתשע ורבע בערך לנתב"ג, כשהטיסה הייתה אמורה לנחות בתשע עשרים וארבע, וקיבלתי אישור שהכול בסדר", סיפר איטלי. אלא שכמה דקות קודם לכן התקשר אליו בן אחר וסיפר על טיסת פליי דובאי שהופנתה לסעודיה. איטלי מסר לו את מספר הטיסה, ואז הגיעה הבשורה המדאיגה: "הוא אמר, כן, המשפחה שלך על הטיסה הזאת. הם בדרך לסעודיה".

בשלב הזה עדיין לא היה ברור מה בדיוק אירע במטוס. איטלי, שהגיע לבדו כדי לאסוף את בני המשפחה, המתין זמן מה בנתב"ג, וכשהבין שהאירוע צפוי להימשך חזר לביתו. רק בהמשך החלו להגיע פרטים נוספים, ובן אחר במשפחה אף הצליח ליצור קשר עם הנוסעים.

"לפני שדיברנו איתם היה פחד, כי לא ידענו מה קרה", הוא משחזר. "אמרו בהתחלה חטיפה, ואחר כך הבנו שהם ירדו 15 אלף רגל בדקה. אני עוסק בתיירות, אני טס הרבה, אז אני יודע מה זה כיס אוויר, אבל לא לרדת 15 אלף רגל בדקה".

לדברי איטלי, בני משפחתו סיפרו כי במהלך האירוע נשמעו צעקות רבות במטוס. בהמשך הם הבחינו באחד מאנשי הצוות יוצא מאזור הקוקפיט כשעל חולצתו דם. "הם שמעו הרבה צעקות, ואחר כך, בשלב מסוים, ראו אחד מהצוות מהקוקפיט יוצא עם חולצה עם דם", סיפר.

העדות שקיבל ממשפחתו כללה גם תיאור של שלושה ישראלים שנכנסו לקוקפיט. לדבריו, בני משפחתו אינם יודעים לזהות מי מהם עשה מה, אך הבינו שאחד מהם הצליח להשתלט על המטוס ולייצב אותו. איטלי הדגיש כי חלק מהפרטים עדיין אינם ברורים לו, וגם בני המשפחה שהיו במטוס אינם יודעים את התמונה המלאה.

החשש, כפי שהובא בפניו על ידי בני משפחתו, היה חמור במיוחד. לדבריו, הם חשדו כי אדם שהיה חמוש בסכין התכוון לפגוע גם בטייס השני ולהביא להתרסקות המטוס. איטלי ציין כי על המטוס היו 174 ישראלים.

עבור המשפחה בארץ, נקודת המפנה הגיעה כאשר נודע שהמטוס כבר נחת והם הצליחו לשוחח עם יקיריהם. "הם בסדר, הם מטופלים על ידי הסעודים", אמר איטלי. לדבריו, נאמר לנוסעים כי עומדות על הפרק שתי אפשרויות להמשך הדרך: הגעת מטוס עם צוות חלופי מדובאי או הגעת צוות מישראל.

"הם מחכים בסבלנות, והצלחנו לדבר איתם, ומאז אנחנו יותר רגועים", סיפר.

בתוך הדרמה המשפחתית היה גם צירוף מקרים שהפריד בין בני המשפחה. בת נוספת של איטלי, שהייתה גם היא בדרכה חזרה מיפן עם בנה בן השנה, ניסתה לעלות לאותה טיסה - אך לא היה בה מקום. השניים עלו על טיסה אחרת מדובאי, כשלוש שעות מאוחר יותר, ונחתו בשלום בישראל זמן קצר לפני השיחה עם איטלי. "כבר פגשנו אותם", סיפר. לדבריו, הבת והנכד כלל לא ידעו בזמן אמת מה מתרחש בטיסה שבה נמצאים בני משפחתם האחרים.

על מצב נכדיו שהיו במטוס ידע איטלי לספר רק ממה ששמע מבנו. הוא עצמו עדיין לא שוחח איתם. "הבן שלי אמר שהיה קצת מפחיד בהתחלה, בעיקר הנושא של הצלילה של המטוס", אמר.

איטלי התקשה להשתחרר במיוחד מהתיאור של אובדן הגובה ומהמאמץ שנדרש, לדבריו, כדי להחזיר את המטוס למצב יציב. "כנראה זה לא כל כך פשוט לייצב אותו אחרי שהוא עף למטה 15 אלף רגל בתוך דקה. זה לא כל כך פשוט לייצב את המטוס, להחזיר אותו למצב תקין".

לדבריו, האנשים שנכנסו לקוקפיט היו לבושים בבגדים אזרחיים, וגם למשפחה עדיין לא ברור כיצד הצליחו להיכנס פנימה. מבחינתו, אחרי שעות של חרדה וחוסר ודאות, העובדה שבנו, נכדיו ושאר הנוסעים נמצאים בשלום על הקרקע היא העיקר. "יש פה הרבה ניסים וברכות הגומל", סיכם איטלי. "אין ספק".