טייס המשנה דקר אותו, אבל הוא לא הרים ידיים - וביחד עם הנוסעים הישראלים שפרצו את תא הטייס הצליח למנוע פיגוע התרסקות קטלני.

אחד מגיבורי היום בדרמה של טיסת פליי דובאי הוא הטייס ההודי סמית' מאצ'צ'אר, קברניט המטוס שאותו ניסה לרסק טייס המשנה מעומאן. מאצ'צ'אר נפצע מהדקירות ובמהלך המאבק הפיזי מול המחבל ששימש טייס משנה.

בהודו ובישראל זיהו את מאצ'צ'אר כטייס המטוס שהוסט לנחיתת חירום בטאבוק שבסעודיה. לפי עמוד הלינקדאין שלו, מדובר בטייס מנוסה מאוד עם 15 שנות ותק בחברות תעופה מסחריות. הוא הצטרף לחברת התעופה האמירתית פליי דובאי ביוני 2022, לאחר 11 שנים שבהן טס בחברת הלואו-קוסט ההודית SpiceJet.

לפי הפרופיל המקצועי שלו, למאצ'צ'אר יותר מ-9,750 שעות טיסה על מטוסי בואינג 737 (כולל דגמי 737-800 ו-737 מקס 8 ו-9), ומוערך כי צבר כיום מעל 10,000 שעות טיסה כוללות. בתקופתו בחברת SpiceJet הוא רשם מעל 9,500 שעות טיסה, מתוכן יותר מ-6,400 שעות כ"טייס בפיקוד" (Captain). כמו כן שימש כ"קברניט-מדריך", שעסק בהדרכות, חניכה ובדיקת טייסים.

לאחר הפריצה לתא, שני טייסים נוספים שהיו על הטיסה נכנסו לקוקפיט והשתלטו על המטוס - שזנבו ספג פגיעה במהלך הצלילה המהירה והחריפה.

אחד האזרחים הישראלים שנטלו חלק בנטרול התוקף סיפר: "נטרלנו אותו, את המחבל, באמצעות אוזניות, ורופא שהיה על הטיסה עזר לטייס הראשי וייצב אותו. זה היה מטורף".