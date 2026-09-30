ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם אמר הערב (רביעי) כי ישנן אינדיקציות רציניות כי איראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע בדרום-מערב המדינה מוקדם יותר השבוע.

דבריו של ברנהם מתייחסים למעצרם ביום ראשון של חמישה חשודים בניסיון פיצוץ מכונית תופת ליד בסיס חיל האוויר פיירפורד שבדרום-מערב המדינה ושבו משתמש צבא ארצות הברית.

כוחות ביטחון בריטיים רבים הוזעקו לאזור הבסיס, והודיעו כעבור זמן קצר כי האירוע תחת שליטה. הבסיס מאכלס כוחות אמריקניים ומפציצים כבדים, ויצאו ממנו תקיפות אמריקניות נגד איראן.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאירוע ואמר לעיתונאים: "המעצר בבריטניה היה נהדר. הם רצו לעשות נזק כבד למבצר שלנו, הם היו תחת מעקב הרבה זמן ותפסנו אותם".

בריאיון לרשת פוקס האמריקנית התייחס מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו לתקרית וטען למעורבות של "גורם זר". "באיראן איימו בגלוי לתקוף אינטרסים אמריקאיים ברחבי העולם", אמר רוביו והוסיף: "אנו תמיד ניקח זאת ברצינות רבה. יהיו לכך השלכות אם הדבר אי פעם יקרה או אפילו ינוסה".