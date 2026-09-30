מעל 10,000 בני אדם מכל רחבי הארץ השתתפו היום בצעדת השומרון מגנים לכדים בצפון השומרון, 21 שנה לאחר ששני היישובים הוחרבו במסגרת תוכנית ההתנתקות וכחודש לאחר שהוקמו מחדש. את הצעדה ארגנו אגף יישובים ומתנ"ס שומרון של המועצה האזורית שומרון, יחד עם היישובים נועה, גנים וכדים.

בשעה זו מתקיימת ביישוב כדים עצרת חגיגית עם הגעת הצועדים לסיום המסלול. בעצרת משתתפים השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק וח"כ לימור סון הר מלך, הצפויים לשאת דברים בפני המשתתפים.

האירוע נפתח הבוקר בתפילת הלל חגיגית ביישוב החדש נועה. לאחר מכן יצאו אלפי המשתתפים לצעדה מגנים לכדים, שניים מארבעת יישובי צפון השומרון שנעקרו במסגרת תוכנית ההתנתקות. עם הגעת הצועדים לכדים נפתחה העצרת המתקיימת בשעה זו. בהמשך יתקיים מופע של הזמר ביני לנדאו, שיארח את הזמר שיר דוד גדסי.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "היום הזה הוא לא רק תיקון של העבר, הוא קודם כל בניית העתיד. לפני 21 שנה החריבו כאן יישובים, והיום אנחנו חוזרים כדי לבנות מחדש את צפון השומרון כולו. גנים וכדים הם רק ההתחלה. החזון שלנו הוא 19 יישובים חדשים, אלפי משפחות חדשות וצפון שומרון שוקק חיים, עם חינוך, תעסוקה, תשתיות וקהילות פורחות. הציבור הישראלי לא ויתר על צפון השומרון, והאלפים שהגיעו לכאן היום הם ההוכחה לכך. עם ישראל חוזר הביתה. אנחנו מתקנים את העוול ובונים כאן עתיד לדורות".

הוא הודה לשרים ישראל כ"ץ ואורית סטרוק על קידום ההחלטה להחזיר את הישובים לצפון השומרון ולשר בן גביר על החזרת המשילות והבטחון בכל מדינת ישראל ובפרט בצפון השומרון בימים אלו.

השר לביטחון לאומי השר איתמר בן גביר הוסיף: "מרגש לראות את עם ישראל מגיע בהמוניו ליישוב כדים שפונה בגירוש הנורא וליישובים החדשים שהקמנו בממשלה. ההתיישבות ביהודה ושומרון היא השכפ"ץ הביטחוני לתושבי מדינת ישראל. אנחנו גאים לתקן את העוולות של הסכמי אוסלו והגירוש, באמצעות ביטול חוק ההתנתקות שהעבירה ח"כ סון הר-מלך. במקום שבו עקרו - אנחנו חוזרים. במקום שבו הרסו - אנחנו בונים. כשר ביטחון בממשלה הבאה, אמשיך לחזק את ההתיישבות ולפרק את הרשות שמממנת טרור ומנסה למנוע את המשך הקמת היישובים החדשים, גם כאן בצפון השומרון".

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק נשאה גם היא דברים. "ב"ה זכינו לתקן את נזקי אוסלו וההתנתקות ולהוביל מהפך היסטורי: 19 יישובים בצפון השומרון, במקום ארבעת היישובים שנעקרו. אבל זו רק ראשית הדרך. פנינו להמשך ההתיישבות בכל חבלי הארץ שנעקרו, שנזנחו, ושנמסרו לאויב באוסלו ובהתנתקות. אנחנו חוגגים פה היום את התפילה של ''והשב ישראל לנויהם'' וזכינו שהיא תתקיים בנו. היום רואים בעיניים שעם ישראל מצביע ברגליים בעד מהפכת ההתיישבות, ואני בטוחה שבעוד פחות מחודש נראה אותו גם מצביע בידיים".

ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) אמרה: ""הייתה לי הזכות להוביל את החוק לביטול תוכנית הגירוש מצפון השומרון, והיום הלב מתרגש לחזות בשוב עם ישראל לארצו, ולראות למעלה מ10,000 יהודים, משפחות, ילדים ובני נוער, צועדים בחזרה אל גנים וכדים, בחזרה אל חבלי ארצנו שמהם גורשנו.

אני מצדיעה למשפחות של גרעין גנים־כדים, שבמשך שנים ארוכות לא ויתר, נאבקו, פעלו והאמינו שאפשר לתקן את העוול. המאבק העיקש הזה, באמצעות כניסות תכופות, הדרישה מחברי הכנסת ומהממשלה, והעלאת הנושא בכל מקום, הביא אותנו לביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון, לחזרה שלנו לנחלת אבותינו, והיום אנחנו ממשיכים קדימה. הצעדה הזאת היא אמירה ברורה: עם ישראל חוזר לארצו. מה שתיקנו בצפון השומרון, בעזרת השם נתקן גם בחבל עזה וכל מרחבי ארץ ישראל השלמה. במקום שממנו נעקרו יהודים, נשוב לבנות יישובים, בתים וחיים יהודיים".

צעדת השומרון התקיימה כחודש לאחר חזרת המשפחות לגנים ולכדים, כחלק מחידוש ההתיישבות בצפון השומרון. היישובים הוקמו כחלק מ"תוכנית ההתחברות" בהובלת המועצה האזורית שומרון ו"אמנה", בהמשך להחלטת הקבינט והממשלה בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ'. התוכנית כוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, כחלק מתוכנית "מיליון בשומרון" של מועצה אזורית שומרון.

האירוע מתקיים במסגרת אירועי חול המועד סוכות של המועצה האזורית שומרון, שבמהלכם הגיעו עשרות אלפי מטיילים לאתרי הטבע, המורשת והתיירות ברחבי השומרון.