מפלגת זהות הגישה הערב (רביעי) זו תלונה דחופה למשטרה, בעקבות פרסום סרטון ערבי ברשתות החברתיות הקורא במפורש "להציב מארב, לפגוע פיזית, לנקום ולהעניש" את יו"ר המפלגה, משה פייגלין.

הסרטון מגיע בהמשך להתייחסויות מסיתות שנרשמו לאחרונה ברשת, בעקבות עלייתו של פייגלין הבוקר להר הבית ועל רקע העמדות שהוא מציג בקמפיין הבחירות.

פייגלין אמר כי "האיומים והקריאות למארב לא ירתיעו אותנו. שורש המאבק על קיומנו מתחיל בהר הבית, המקום המקודש לעם היהודי, ושם גם מוכרעת הריבונות שלנו. אי אפשר להשלים עם מציאות שבה גורמים קיצוניים מאיימים ומנסים לסתום פיות של נבחרי ציבור שמציגים את האמת הפשוטה והברורה ללא פחד.

אנו דורשים ממשטרת ישראל לפעול מיידית, לשים את היד על המסיתים, ולהבהיר באופן חד-משמעי מי הריבון ובעל הבית בארץ הזאת", סיכם.