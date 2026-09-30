הרב אריה שטרן, לשעבר מרבני ישיבת כרם ביבנה, מספר בפתח הדבר לספר החדש "טועמיה חיים זכו" על קשר מיוחד שנשמר בינו לבין תלמידי הישיבה שיצאו לשירות בצה"ל: שיחות טלפון קצרות, לעיתים מתוך שגרת השירות ולעיתים בעיצומה של הלחימה, שבהן ביקשו התלמידים לשמוע מרבם דבר תורה קצר, מחזק ומרומם.

"חז"ל הדריכו אותנו ואמרו: 'לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה'", פותח הרב שטרן, ומביא גם את דברי המשנה: "מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך". לדבריו, "ניתן וצריך להחיל הדרכה זו על דברי תורה הנאמרים בין רב לתלמידיו".

הרב שטרן מתאר את רצונם של בני הישיבה להמשיך להיות מחוברים לבית המדרש ולרבותיהם גם במהלך השירות הצבאי. "בני ישיבה אשר יוצאים לשרת בקודש בצבא ההגנה לישראל במסגרת עזרת ישראל מיד צר שבא עלינו, מבקשים לשמור על קשר עם רבותיהם ועם התורה אשר למדו וילמדו בישיבה".

לדבריו, התורה שמלווה את התלמידים אינה רק חיבור לבית המדרש שממנו יצאו, אלא גם מקור לכוחות הנדרשים להם בשירות עצמו. "מכוחה של תורה זו הם מקבלים את הכוחות ואת תעצומות הנפש לבצע את משימותיהם על הצד הטוב ביותר. בערבי שבתות ובערבי חגים מוצאים כמה דקות פנויות להתקשר ולשמוע דבר תורה מחזק ומרומם".

הרב שטרן מספר כי השתדל להיענות לשיחות ולמסור בכל פעם דבר תורה קצר. "בסייעתא דשמיא אני משתדל להיענות לכל פנייה טלפונית כזו, ולומר דבר תורה קצר שיהיה דבר נאה ומרומם", כתב, והביא את הפסוק משירת הים: "זה אלי ואנוהו, אלוהי אבי וארוממנהו" - הנוי והרוממות.

מי שתיעד את הדברים והביא אותם לדפוס הוא נתי יונגר, מתלמידיו של הרב שטרן. הרב מדגיש כי הספר אינו תמלול מדויק של השיחות. הדברים נכתבו כפי שנקלטו אצל התלמיד, ובעיניו דווקא בכך טמון חלק מערכם. "לעיתים אין התאמה מלאה בין מה שנאמר לבין מה שנכתב. כך יאה וכך נאה, שכן עיקר התועלת בשיחה טלפונית קצרה זו אינה מה שאמר המשמיע אלא בעיקר מה קלט השומע".

בהקדמתו לספר מספר נתי יונגר כיצד נולדה היוזמה, ואיך דברי התורה של הרב שטרן הפכו לחלק מהשגרה של תלמידי הישיבה גם הרחק מבית המדרש. "'נו מוישה, יש לך איזה דבר תורה קטן שלמדת בישיבה? בכבוד!' קרה לכם ששאלו אתכם את השאלה הזאת?", הוא כותב. "בגלל רגעים כאלה, ובכללי כדי להתחבר בצורה יותר טובה ומשמעותית לפרשת השבוע אנחנו מוציאים את הספר החשוב הזה".

יונגר מספר כי דברי התורה נאספו במקומות ובמצבים שונים במהלך שירותו הצבאי: "השתדלתי לסכם את דברי התורה של הרב אריה שטרן בכל מיני מקומות ששהינו בהם במהלך השירות הצבאי, ובעיקר בתוך מלחמת חרבות ברזל שלחמנו בה".

חלק מהשיחות, מתברר, התקיימו ברגעים יוצאי דופן במיוחד. "פעם שתי דקות לפני מתקפה גדולה, ופעם סתם במנוחה אחרי שבוע מאתגר, הרמנו שיחה לרב והרב חיזק אותנו בדבר תורה חשוב ומחזק שהשפיע עלינו עד הפרשה הבאה".

הספר "טועמיה חיים זכו" נולד מאותם סיכומים שנכתבו לאורך התקופה. יונגר אינו מבקש להציג אותם כמאמרים שנכתבו מראש לדפוס, אלא לשמר במידה רבה את האופי שבו נולדו. "הספר נכתב מתוך סיכומים, ככה שיכול להיות שהמאמר יהיה בתצורה של סיכום, מאמין שיצליחו להסתדר ולהבין", הוא כותב.

את ההקדמה הוא מסיים במשפט שמזקק במידה רבה את הרעיון שמאחורי הספר כולו - להמשיך את מעגל לימוד התורה שוב ושוב, גם כשהנסיבות משתנות: "גם אם הגעתם ל'וזאת הברכה', אל תשכחו תמיד להתחיל מ'בראשית'. שכויח גדול, שנזכה".