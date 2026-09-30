נס המטוס מדובאי ומדוע נשים פטורות מסוכה, מפי הרב דוד לנקרי שליט"א תשפ"ז

הרב דוד לנקרי, רב קהילת שמש ומגן, התייחס לפיגוע שהתרחש בטיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב.

במהלך הטיסה דקר טייס המשנה את הקברניט והמטוס נכנס לצלילה חדה, עד שנוסעים ואנשי צוות הצליחו להשתלט על התוקף. המטוס נחת לבסוף בשלום בטאבוק שבסעודיה.

הרב פתח את דבריו בהגדרה ברורה של האירוע כנס גדול: "אני רוצה לדבר על הנס הגדול שהיה היום, שהוא נס בתוך הטבע, אבל הוא לגמרי מעל הטבע".

על פי הדיווחים שהתפרסמו במהלך היום, המטוס שידר אותות מצוקה, ובהם קוד 7500 המשמש לציון התערבות בלתי חוקית או חשד לחטיפה. בעקבות האירוע הוזנקו גם מטוסי קרב ישראליים.

הרב לנקרי התמקד במיוחד בתושייתם של הנוסעים שלא נותרו אדישים למתרחש. "האנשים האלה זכו באינטואיציה שלהם להבין את האירוע," אמר, והוסיף: "תדעו לכם, עם ישראל זה לא עם פראייר".

לדבריו, עצם העובדה שהנוסעים קמו ופעלו בשעת סכנה הייתה חלק מרכזי בהצלת המטוס: "יש לנו עם שאם הוא רואה איזו בעיה, הוא לא נשאר אדיש, אלא הוא קם, הוא ממש כמו אריה".

עבור הרב לנקרי, שרשרת האירועים הזאת אינה "מזל". כאשר במהלך השיעור הוזכר כי למרבה המזל היו במקום אנשי צוות נוספים שידעו להטיס את המטוס, הוא תיקן מיד: "זה לא מזל, זו השגחה. ברוך השם".

הרב מנה את צירוף הנסיבות שהוביל להצלת הנוסעים - החל בהתערבות הנוסעים, דרך ההשתלטות על התוקף ועד הימצאותם של אנשים שיכלו לסייע בהמשך הטיסה - ואמר: "זו הייתה השגחת הבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא עושה את הנס הזה. אני אומר לכם, זה נס בתוך נס בתוך נס בתוך נס. היו פה כמה וכמה ניסים שקרו פה".

לדבריו, במקום שאירוע קשה כל כך יפגע ברוח העם, ההצלה יכולה דווקא לחזק את האמונה: "זה לא רק שניסו להפיל את מורל האומה - הדבר הזה הפוך, רק חיזק את האומה יותר. כי בסוף הנס שקרה להם מחזק גם אותנו".

הרב שיבח פעם נוספת את הישראלים שפעלו בשעת הסכנה: "כל הכבוד להם על התושייה", והוסיף כי לדעתו "כל עם ישראל צריך להצדיע להם".

לקראת סיום דבריו חזר הרב לנקרי אל המסר המרכזי שלדבריו יש לקחת מהאירוע - ההודאה לקב"ה על הצלת הנוסעים: "ממש רואים פה חיבוק אמיתי של הקב"ה... כמה הקב"ה משגיח באמת על כל ישראל".

את דבריו חתם בהודיה: "זה נס בתוך נס בתוך נס בתוך נס... גם אנחנו צריכים להגיד תודה רבה לבורא עולם על הניסי ניסים שעשה, עושה ויעשה עמנו".