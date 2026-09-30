שחרית בנקודה החדשה צילום: ללא

תפילת שחרית התקיימה הבוקר (ד') בהשתתפות הרב ראם הכהן ועשרות מתושבי עתניאל בנקודת התיישבות חדשה שהוקמה בשבועות האחרונים באזור עתניאל שבהר חברון, במרחק של כמה קילומטרים מהיישוב ובסמוך למעיינות ולתל דביר. בשלב זה טרם מתגוררות במקום משפחות, אך מתקיימת בו נוכחות רציפה ושמירה במשך כל שעות היממה.

לקראת העלייה לנקודה הוכשרה דרך המובילה אל השטח, ובמקום הוצב בשלב הראשון מבנה מתכת. לדברי אחד מתושבי האזור, הנוכחות במקום מתקיימת כבר כשבועיים־שלושה, 24 שעות ביממה, כחלק מההיערכות לקראת הקמתה של שכונה חדשה.

הנקודה נמצאת במרחק של כ־2-3 קילומטרים בקו אווירי מעתניאל, ובמרחק של כ־700 מטרים מהמעיינות שבאזור. ממערב לעתניאל נמצא גם תל דביר, אתר קדום המזוהה במחקר עם דביר המקראית ונמצא כשלושה קילומטרים מהיישוב.

התושבים מספרים לערוץ 7 כי התוכנית היא להפוך בהמשך את הנקודה לשכונה של ממש. עוד מספר התושב כי כבר קיים גרעין התיישבות המורכב ממשפחות מעתניאל ומתקוע, הממתינות לאפשרות לעלות ולהתגורר בנקודה. בינתיים מתקיימת במקום שמירה רציפה, ובשטח נעשו לדבריו גם הכנות נוספות, ובהן אמצעי אבטחה ובטיחות.

שמה של הנקודה, "גולות", מתחבר לסיפור המקראי של עתניאל בן קנז ועכסה. בספר שופטים מסופר כי לאחר כיבוש דביר ביקשה עכסה מאביה כלב מקורות מים, והוא נתן לה את "גולות עילית ואת גולות תחתית". הקשר בין עתניאל, דביר וגולות המים מעניק לנקודת ההתיישבות החדשה משמעות מקומית והיסטורית.