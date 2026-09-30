אירוע תפילה חגיגי התקיים בכיכר ביתוניא שעל דרך המעוזים, בהשתתפות מאות מתושבי האזור. למקום הגיעו למעלה מ־80 כלי רכב, ובהם מתפללים שהשתתפו בתפילת שחרית ובאמירת הלל מוזיקלית.

האירוע, שנערך בהובלת רבני יישובי מערב בנימין, התקיים לא הרחק מהמקום שבו נחטף לפני כחודש חייל צה"ל במילואים בידי מחבלים מהמשטרה הפלסטינית.

המארגנים הסבירו כי התפילה נועדה להוות תגובה לאירוע החטיפה וכן קריאה לצה"ל ולממשלה לפעול להשבת המשילות והביטחון באזור ובגזרות נוספות.

האירוע התקיים באבטחת כוחות צה"ל. המארגנים הודו למח"ט בנימין, אל"מ ענאן פארס, על פעילותו ומאמציו למען הביטחון באזור. "בכל מקום שבו עוברים יהודים צריכה להיות אבטחה מלאה", מסרו המארגנים בסיום האירוע. "עם ישראל חי ומנצח".

בין הרבנים שהשתתפו באירוע: הרב יאיר רמר, רב היישוב חרשה; הרב יעקב ידידיה לוי, רב היישוב דולב; הרב יוסף טהר, רב היישוב נריה; הרב ניר יעקב מס, ראש ישיבת לב תל אביב; והרב יעקב שרעבי, חבר בית הדין הרבני בחיפה.