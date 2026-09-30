52 מדינות החברות באו"ם פרסמו היום (רביעי) במועצת זכויות האדם בז'נבה הצהרה משותפת הקוראת להגברת המאבק באנטישמיות, תוך התמקדות מיוחדת בסכנות הנובעות מהתפתחות הבינה המלאכותית.

היוזמה, בהובלת אוסטריה, צ'כיה וסלובקיה ובקידום מתמשך של הקונגרס היהודי העולמי מול המשלחות בז'נבה, מזהירה כי כלי AI עלולים לאפשר יצירה והפצה של תכנים אנטישמיים, הכחשת ועיוות שואה, תיאוריות קונספירציה ודיסאינפורמציה במהירות ובהיקף חסרי תקדים.

המדינות קוראות לממשלות, לחברות הטכנולוגיה ולגורמים נוספים לחזק את מנגנוני ההגנה, השקיפות, הפיקוח האנושי והאחריות בפיתוח ובהפעלת מערכות בינה מלאכותית.

נשיא הקונגרס היהודי העולמי, רונלד לאודר, אמר: “אסור שהבינה המלאכותית תהפוך למנוע חדש לשנאה ישנה. אסור לנו לאפשר לאנטישמיות, לעיוות השואה ולתיאוריות קונספירציה להתפשט מהר ורחוק יותר רק משום שהטכנולוגיה השתנתה. לממשלות ולחברות הטכנולוגיה יש אחריות לפעול עכשיו, לפני שיהיה קשה עוד יותר לבלום את הסכנות הללו".