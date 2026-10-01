הרב הראשי מברך מזמור לתודה משה ערבה

במהלך התכנסות בסוכתו של הרב הראשי לתל אביב, הרב זבדיה כהן, התייחס הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, לנס ההצלה במטוס פליי דובאי וקרא להודות לקב"ה על הנס הגדול.

"צריך להודות לקדוש ברוך הוא על הנס שעשה היום איתנו, שיהודים ניצלו", אמר הרב הראשי. "אנחנו כל כך צריכים להודות לבורא עולם על הנס הגדול שעשה. כמעט כפסע היה היום, ואנחנו צריכים לומר 'מזמור לתודה'."

הרב בר קישר את הדברים לחג הסוכות: "הקדוש ברוך הוא הראה לנו במשך כל חג הסוכות את הבחינה של 'וימינו תחבקני'. הוא מראה לנו את האהבה שלו, והנס שריבונו של עולם עשה איתנו הראה לנו עד כמה ריבונו של עולם אוהב אותנו"

בהמשך התייחס הרב לצירופי המקרים שהביאו להצלה ואמר: "תבינו, בדיוק היה שם רופא ובדיוק היה שם עוד אדם. צריך להיות עיוור כדי לא לראות את הניסים. זה מראה כמה ריבונו של עולם עושה לנו".

גם הרב טוביה בלייכר, ראש ישיבת חריש, התייחס לנס הגדול ואמר בהתרגשות כי דווקא בחג הסוכות, "חג שכולו שמחה", תחושת השמחה וההודיה מתעצמת לנוכח ההצלה.

"זכינו לראות בעינינו כיצד הקדוש ברוך הוא שומר על עמו ישראל בצורה פלאית, מעבר לכל מה שאפשר לדמיין ומעל לגדרי הטבע - בניסי ניסים ובפלאי פלאות", אמר. "כששומעים את הסיפור על המטוס קשה להאמין ולהבין את גודל הנס. אפשר לראות ולהרגיש בחוש את אהבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כיצד שמר על אחינו והציל אותם".

הרב בלייכר איחל כי השמחה וההודיה ילוו את עם ישראל גם בהמשך: "שנזכה לקחת איתנו את השמחה הזאת לכל השנה כולה, ולהמשיך להרגיש את אהבת ה' ואת השגחתו על עמו ישראל בשמחה גדולה".

בסיום דבריו הצטרף אף הוא לאמירת "מזמור לתודה", בהודיה לקדוש ברוך הוא על חסדיו ונפלאותיו.