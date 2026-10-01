צה"ל תקף אתמול (רביעי) במרחב העיר עזה וחיסל את המחבל עמאר מחמוד חומד שראפי, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בתקופה האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.

חיסול מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס צילום: דובר צה"ל

שלשום חוסל מהאוויר עז א-דין אלביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס. מטוסי קרב תקפו דירת מסתור שבה שהה אלביכ בשכונת א-נצר באמצעות שלוש פצצות כבדות, מה שהוביל להריסת המתחם ולחיסולו של המחבל.

אלביכ נחשב לאחת הדמויות המרכזיות במועצה הצבאית של ארגון הטרור ולמי שניהל את מערך הלחימה וההגנה במרחב העיר עזה. הוא מפקד החטיבה השלישי בזרוע הצבאית שצה"ל חיסל בחודש האחרון, לאחר חיסולם של מפקדי חטיבת רפיח וחטיבת ח'אן יונס.