לראשונה זה עשרות שנים: תפילת שחרית המונית עם ארבעת המינים בקבר יוסף

אלפי בני אדם נכנסו הבוקר (חמישי) לקבר יוסף שבשכם, לרגל יום האושפיזין של יוסף הצדיק. הכניסה התקיימה בשני סבבים במהלך שעות הבוקר, במסגרת הכניסות שמקיימת מועצה אזורית שומרון, בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של מועצה אזורית שומרון, ובליווי ובאישור צה"ל.

בין המתפללים היו גם ראש מועצת שומרון יוסי דגן שקיים תפילת הודיה על הצלת מטוס הנוסעים מדובאי וכן חברי הכנסת צבי סוכות, ארז מלול ואוריאל בוסו, אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, מפקד מג"ב ניצב יצחק בריק, מפקד מג"ב איו"ש תנ"צ ניסו גואטה, נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי, רבנים ואישי ציבור.

ראש מועצת שומרון אמר: "יש כאן רגע מרגש וסמלי במיוחד. דווקא בחג הסוכות, בליל האושפיזין של יוסף הצדיק, אלפי יהודים מגיעים להתפלל בקברו, והבוקר אנחנו זוכים שוב להגיע אליו בראש מורם ובאור יום. זה בדיוק השינוי שנאבקנו עליו. במשך 25 שנה עם ישראל לא ויתר על יוסף הצדיק ולא שכח את המקום הקדוש הזה. אנחנו מתקדמים צעד אחרי צעד, ונמשיך עד לחזרה מלאה וקבועה לקבר יוסף. אנחנו מצפים מממשלת ישראל לתת את האישור, להחזיר את ישיבת "עוד יוסף חי" לכאן בצורה מלאה, להניף את דגל ישראל כאן, ולחזור להיאחז במקום הקדוש הזה.

אנחנו מבקשים בשם כולם לשלוח ברכת חזק ואמץ לאחינו הגיבורים שפעלו בגבורה במטוס והצילו מאות אנשים אל מול הפיגוע המטורף שהיה עלול להיות כאן בישראל. שולחים ברכת חזק ואמץ לחיילי צה"ל, מג"ב, משטרת ישראל וכל כוחות הביטחון", הוסיף.

ח"כ סוכות הדגיש כי מדובר ב"היסטוריה נוספת בקבר יוסף". לדבריו "לראשונה מאז הנטישה תפילת הלל המונית ואלפי יהודים נמצאים בבוקר ברחבת ציון יוסף הצדיק. זה עוד צעד בדרך לחזרה המלאה. מועצת שומרון מוכנה להרים את כל התשתיות, ישיבת עוד יוסף חי מחכה לפקודה לחזור ואני קורא מכאן לראש הממשלה - תן את ההוראה עוד לפני הבחירות לבצע את התיקון ההיסטורי הזה - לחזור לקבר יוסף".

ח"כ אוריאל בוסו הוסיף: "זכות גדולה היום לעם ישראל, ביום האושפיזין של יוסף, לבוא באמת לקבר יוסף הצדיק. אין ספק שהיום הזה מסמל, כשעם ישראל בהמוניו נמצא לאור יום כאן בשכם בקבר יוסף הצדיק, את האחיזה שלנו כאן בארץ הקודש, בארץ ישראל".

הרב יוסי אליצור ראש ישיבת עוד יוסף חי ציין כי "יוסף הצדיק מאחד את האחים. כשיש משברים, כשיש קשיים, פה אנחנו רואים איך כל המשברים מתגמדים וכל המשפחה יכולה להיות מאוחדת. מקווים שכל עם ישראל ישבו בסוכה אחת ובשמחה גדולה, מתוך המקום הקדוש הזה, לגאולה שלמה במהרה. בוודאי שאנחנו מוכנים כל יום לחזור לפה. מצפים ומקווים לחזור ולהיות פה יום יום, במקום שמחכה לנו כל כך הרבה שנים".