הרשויות בטנסי הזריקו שתי זריקות של רעל קטלני בשם פנטוברביטל לגופה של כריסטינה פייק, שנידונה למוות באשמת רצח, אך ליבה המשיך לפעום והיא פונתה לבית חולים.

ההוצאה להורג התרחשה אתמול (רביעי) במתקן כליאה בנאשוויל, כאשר פייק קיבלה שתי זריקות של הרעל הקטלני. לאחר שאיבדה את הכרתה הבחינו הרופאים שהיו במקום כי היא עדיין נוחרת בקול רם וליבה המשיך לפעום. הם החליטו לפנות אותה לבית החולים המקומי, שם היא קיבלה טיפול מציל חיים והרופאים נלחמים כעת על מנת להציל את חייה.

מדובר במקרה נדיר בו זריקות הרעל הקטלני לא גרמו למותו של הנידון למוות. פייק, בת 50, נידונה למוות בגין רצח שביצעה בשנת 1995. על פי ההרשעה, היא רצחה את קולין סלמר בת ה-19. היא הייתה אמורה להיות האישה הראשונה שמוצאת להורג במדינת טנסי במהלך 200 שנים האחרונות, אך ההוצאה להורג נכשלה.

עורכי דינה של פייק הודיעו כי הגישו בקשה דחופה לעיכוב ביצוע ההוצאה להורג ולמתן טיפול רפואי לאחר הכישלון. "הלילה מדינת טנסי שוב נכשלה בביצוע הוצאה להורג חוקית. אנחנו לא נהנים להיות צודקים, אבל החששות שהעלתה גברת פייק התבררו כנכונים: גישה קשה לוורידים, ורידים קרועים, פנטוברביטל מפורק, חוסר טיפול רפואי חירום זמין כאשר דברים משתבשים באופן בלתי נמנע, הכל תחת פרוטוקול שנותר מוסווה בסודיות", נמסר מטעם עורכי דינה.

משרד בתי הסוהר של טנסי אמר כי הוא עומד מאחורי כל הפעולות שנקט במהלך ניסיון ההוצאה להורג. "פעלנו לפי כל שלב בפרוטוקול ההוצאה להורג החוקי והקבוע של המדינה שאושר על ידי משרד התובע הכללי. החומר הכימי להזרקה הקטלנית בפרוטוקול היה יעיל באופן עקבי, והפרוטוקול אינו מאפשר הליכים נוספים מעבר למה שבוצע הערב. כריסטינה פייק הועברה למתקן רפואי מחוץ לכותלי הכלא".