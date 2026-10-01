הרשתות החברתיות סערו בעקבות האופן שבו כמה מכלי התקשורת הגדולים בעולם סיקרו את האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי.

בזמן שבישראל התחזק החשד כי טייס המשנה ניסה לרסק את המטוס על רקע לאומני, בחלק מהדיווחים בחו"ל הופיעו תיאורים כמו "קטטה בין טייסים", "מאבק בתא הטייס" ו"אירוע אלים בין שני טייסים".

ב-BBC האירוע תואר בתחילה כ"קטטה פיזית בין הטייסים", בעוד שבדיווחים מאוחרים יותר כבר הופיעו הדקירה בתא הטייס והעדויות על הנוסעים שסייעו להשתלט על טייס המשנה. בתוך הסיקור נרשמה גם טעות מביכה: במהלך אחד השידורים אמר המגיש כי המטוס היה אמור לנחות ב"Ben Gvir Airport" - נמל התעופה "בן גביר" - במקום בנמל התעופה בן גוריון.

ביקורת רבה הופנתה גם כלפי הניו יורק טיימס. בפוסט שפרסם העיתון ב-X נכתב כי המטוס הוסט ממסלולו "אחרי עימות בין הטייס לטייס המשנה". גולשים טענו בתגובה כי הניסוח ממעיט בחומרת האירוע ואינו נותן ביטוי לחשד שמדובר בניסיון פיגוע.

העיתון בחר להשיב למבקרים וצייץ ברשת X: "הכותרות והסיקור החי שלנו כוללים את כל העובדות שאנחנו מסוגלים לאמת, ככל שאנחנו מאמתים אותן", נכתב בחשבון התקשורת של הניו יורק טיימס. "בניגוד לאקטיביסטים ולפרטיזנים, אנחנו לא מפרסמים ספקולציות או מידע שלא אומת". בהמשך עודכן גם הסיקור של העיתון ונכללו בו הפרטים החדשים שהתבררו על האירוע.