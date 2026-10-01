נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שפעלו בגבורה יוצאת דופן במהלך טיסת פליי דובאי מדובאי לישראל: יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן.

בשיחות שקיים עמם ביקש הנשיא להביע את הערכתו העמוקה על התושייה, האומץ והערבות ההדדית שהפגינו ברגעי סכנה קיצוניים, והודיע להם כי בכוונתו להביא את סיפור גבורתם בפני הוועדה המייעצת ל"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" ולהמליץ על הענקת האות לארבעתם.

נשיא המדינה אמר להם: "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן. סיכנתם את עצמכם כדי להציל אחרים ומנעתם אסון כבד. העולם כולו ראה היום את פניה היפות והאמיצות של החברה הישראלית. אני גאה בכם ומודה לכם בשם מדינת ישראל. בכוונתי להביא את סיפור גבורתכם בפני הוועדה המייעצת לאות נשיא המדינה לגבורה אזרחית ולהמליץ לה להעניק לכם את האות. בנוסף, תודתי והערכתי העמוקה, בשם מדינת ישראל, לטייס ההודי, הקפטן סמיט מצ'האר, שבנחישותו ופעולותיו איפשר את הנטרול והציל חיים רבים".

ד"ר שותא מוסאייב שחזר את רגעי האימה בשיחה עם ערצוג. "זה היה מקרה מאוד קשה ובאמת ניצלנו. זו לא הייתה רק גבורה שלי, כל מי שהיה שם והתקרב לאזור תא הטייס היה חלק מזה. כולנו היינו גיבורים. כל הנוסעים היו גיבורים. תמכנו אחד בשני במטוס וגם כשהגענו לסעודיה, וטיפלנו אחד בשני כמו שצריך. זה מראה את החוזק שלנו כעם".

בשיחתו עם צביקה מנס ביקש נשיא המדינה להודות גם לטלי אשתו. מנס הודה בהתרגשות ובחום רב.

יניב חיון הודה לנשיא ואמר: "כולם התרגשו מאוד וקיבלו את פני בהתרגשות גדולה. אני שמח שאנחנו פה, שמח שהכול מאחורינו, ומודה מאוד על השיחה ועל החיבוק. זה ממש מרגש".

אסף רג'ואן בשיחתו עם הנשיא: "זה היה אירוע יוצא דופן. הרגשנו חסרי אונים, תלויים באוויר, ולא ידעתי למי לפנות. אבל הכול היה מאינסטינקט, לשרוד, להציל את המשפחה, את האנשים ואת הילדים."

"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" נוסד על ידי נשיא המדינה יצחק הרצוג במהלך המלחמה, במטרה להוקיר אזרחיות ואזרחים שפעלו בגבורה יוצאת דופן, תוך סיכון ממשי של חייהם, מתוך ערבות הדדית ובמטרה להציל חיי אדם. מדובר באות הגבורה האזרחי הגבוה ביותר, ומבטא את הוקרתה של מדינת ישראל למי שברגעי מבחן פעלו בחירוף נפש להצלת חיי אדם

האות מוענק לאחר בחינת המקרים והמלצת ועדה מייעצת שמינה נשיא המדינה. האות הוענק בשנים האחרונות לגיבורים ישראליים יוצאי דופן שחלקם בלטו מאד בשבעה באוקטובר בעוטף עזה ובמקרים נוספים.