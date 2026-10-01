יו"ר כחול לבן בני גנץ סיפר בתוכנית "פגישה עם רוני קובן" בכאן 11 כי קיבל הצעה לשריון במקום גבוה מאוד בליכוד במהלך מערכת הבחירות.

לדברי גנץ, היו לו שיחות עם ראשי "גוש השינוי" אך אף אחד מהם לא נתן הצעה לשריון - לא גדי איזנקוט, לא נפתלי בנט ולא יאיר לפיד. מאז ההצעה לשריון יו"ר כחול לבן החליט שלא להצטרף לליכוד, ונמנע מאיחודים.

בליכוד דחו את דבריו של גנץ והגיב: "פייק ניוז. גנץ לא קיבל הצעה לשריון לליכוד".

יו"ר כחול לבן נכנס למערכת הפוליטית לראשונה לקראת הבחירות לכנסת ה-21, אז עמד בראש מפלגת חוסן ישראל. המפלגה התאחדה לרשימה אחת עם יש עתיד של יאיר לפיד, תל"ם של משה יעלון ואליהם הצטרף הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, לאיחוד שזכה לשם "כחול לבן".

ראל במיל' בני גנץ יו"ר כחול לבן

הרשימה רצה ביחד במשך שלוש מערכות בחירות והתפרקה עם כניסתו של גנץ לממשלה בזמן הקורונה.

בכנסת ה-25 עמד גנץ בראש המחנה הממלכתי - שבה היה חברים גדי איזנקוט וגדעון סער. עם תחילת מלחמת חרבות ברזל מונה גנץ לשר בקבינט המלחמה, ובהמשך פרש מהממשלה, והאיחוד עם סער ואיזנקוט פורק.