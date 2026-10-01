דובר צה"ל פרסם תגובה חריפה נגד הסרט האנטי-ישראלי 'נז"א' וקבע כי הוא מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא-מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצה"ל.

לפי הודעת הצבא, הנרטיב של הסרט "מבוסס על טעויות עובדתיות מהותיות, הנובעות מהצגה מסולפת ומניפולטיבית".

בצה"ל מבהירים כי בניגוד לנטען בסרט, "ההוראות המחייבות בצה"ל מבחינות באופן מפורש, גורף וברור בין מחבלים לבין אזרחים בלתי-מעורבים בעזה. תהליכי התקיפה בצה"ל מבוססים באופן מוחלט על הבחנה זו, אוסרים על כיוון תקיפה לעבר אזרחים, ומחייבים לצמצם ככל הניתן את אפשרות הפגיעה בהם. בנוסף, צה"ל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כלשהי בעזה שבה היה צפוי כי ייהרגו 500 אזרחים או מספר המתקרב לכך, ובשום שלב גם לא נטען ברצינות נגד צה"ל שתקיפה שלו גרמה למספר הרוגים בסדר גודל כזה".

עוד הדגישו בצבא כי בינה מלאכותית מעולם לא בחרה באופן עצמאי מטרות לתקיפה בצה"ל. "זיהוי מטרות לתקיפה נעשה על ידי קציני מודיעין מוסמכים בלבד, תכנון התקיפה מתבצע על-ידי גורמי מקצוע רלוונטיים, וההחלטה על תקיפת מטרות מתקבלת בידי מפקדים מבצעיים. כמו כן, ההוראות המחייבות בצה"ל מעולם לא נתנו אישור אוטומטי לתקיפות של מטרות המסכנות מספר קבוע מראש של אזרחים, והמערכת 'לבנדר' אינה מאגר של מטרות מאושרות לתקיפה אלא מסד נתונים המסייע לחוקרי מודיעין בלבד".

בצבא גם דוחים את הנתונים על אזהרות הפינוי ומבהירים כי מתן אזהרת פינוי לאזור מסוים אינו מהווה היתר לבצע בו תקיפות תוך התעלמות מנוכחות אזרחים שנותרו בו, ובניגוד לנטען בסרט צה"ל אינו מתעלם מתוצאות תקיפותיו אלא פועל לבדיקתן, דבר המשמש להנעת תחקורים של מאות מקרים וכבסיס להפקת לקחים.

בדובר צה"ל מציינים כי "אילו יוצרי הסרט היו מקיימים בתום לב תהליכי אימות ובדיקה מספקים של עובדות והצלבת מקורות כמקובל, הם היו יכולים לזהות את הטעויות המהותיות המוצגות בסרט, והתוצאה הסופית מלמדת שהם לא עשו כן. הטעויות הרבות נובעות בין היתר מכך שהמרואיינים, המוצגים כמי ששירתו בחיל המודיעין בצה"ל, לרוב מתייחסים רק לשלבים מוגבלים וראשוניים העוסקים במודיעין ולא לתהליך הרחב בהרבה של תכנון ואישור תקיפות, אשר כלל אינו מצוי תחת אחריות חיל המודיעין אלא באחריות גופים מבצעיים המנהלים ומבצעים תהליכי תקיפה. בהתאם לכך, במקרים מסוימים המרואיינים אף מעלים השערות ותחושות נטולות כל בסיס עובדתי".

במערכת הביטחון מדגישים כי ניכר שהטענות שהועלו בסרט לא נבדקו על ידי היוצרים. "יוצרי הסרט בחרו לא להראות גורמים רבים אחרים המשתתפים בתהליך תכנון המטרות המלא, ובהם גורמי מקצוע המופקדים על תכנון המצמצם פגיעה באזרחים, יועצים משפטיים הבוחנים תקיפות מתוכננות, והמפקדים האחראים לאישורן או לדחייתן. התוצאה היא תיאור לא נכון ומטעה מאוד של המציאות. בנוסף, על מנת להתאים את הצגת הדברים לנרטיב שביקשו לקדם, יוצרי הסרט השמיטו פרטי הקשר הכרחיים להבנת המלחמה בעזה ולהבנת התנהלות צה"ל במהלכה".

בצה"ל מדגישים כי "הסרט אינו נותן משקל ראוי לסיבות הביטחוניות שבגינן ישראל פעלה בעזה ולמתקפת 7 באוקטובר, לאסטרטגיית ההיטמעות המכוונת של חמאס באוכלוסייה האזרחית שהיא סיבת השורש לפגיעה באוכלוסייה, ולאינספור הפעולות והשיטות שנקט צה"ל כדי לצמצם פגיעה באזרחים, לרבות אזהרות טרם תקיפה, בחירת חימושים ותכנון תקיפות מתאים, ותמיכה בהעברת סיוע הומניטרי. התהליכים וההחלטות שהסרט נמנע מלהראות, ממחישים מה הייתה המשמעות בפועל של מאמץ צה"ל להגן על אזרחים, כולל דרישה למודיעין נוסף, שינוי תוכניות, ביטול תקיפות, וויתור על הזדמנויות צבאיות, אשר הגבילו את השימוש בכוח אך ורק בגלל הערכת הסכנה לאזרחים".

בצבא ציינו עוד כי כי הסרט מעמיק את עיוות המציאות באמצעות עריכה מניפולטיבית של ראיונות, והקבלות למעשי זוועה היסטוריים, תוך ייחוס שקרי ובלתי מבוסס של כוונות זדון. "אפילו בבחירת שם הסרט יש משום היפוך של מציאות: נז"א (נזק אגבי) הינו מינוח מקצועי הרווח בכל הצבאות שומרי-החוק המתאר הערכת פגיעה צפויה באזרחים כבסיס לבחינת חוקיות התקיפה ולנקיטת צעדים לצמצום הפגיעה. באופן אבסורדי, הסרט מציג את המאמץ החריג והפירוט שצה"ל משקיע בהערכות אלה כאדישות לחיי אזרחים. במציאות, הערכת הפגיעה הצפויה היא דרישה בדין הבין-לאומי כדי שמפקדים יוכלו לקבוע אם התקיפה חוקית, להורות על אמצעי זהירות נוספים, או לבטל את התקיפה, כפי שמפקדי צה"ל עשו פעמים רבות במהלך המלחמה".

בנוגע לתחושות המרואיינים נמסר כי "מספר מרואיינים מתארים במילותיהם את כובד המשקל המוסרי הנובע מהשתתפות בתהליכי תקיפה. כובד המשקל אמיתי, וצה"ל אינו מבטל אותו. החלטות העלולות לגבות חיי אזרחים הן מן הקשות ביותר שאי פעם מתמודדים עמן חיילים ומפקדים, וצה"ל מצפה מחייליו לחוש את כובד המשקל. אולם הנטל המוסרי אינו ראיה לכך שההחלטות היו בלתי חוקיות או שיקפו אדישות, אלא להפך - הוא משקף את הרצינות שבה התקבלו".

לסיכום מבהירים בצה"ל כי "ההשלכות הטרגיות של מלחמות אינן מצדיקות עיוות של העובדות. הסרט אינו מספק תיאור נאמן למציאות אלא מציג מניפסט פשטני המונע מאג'נדה, שמנסה ליצור רושם שצה"ל פועל באופן לא-הומאני באמצעות עיוות עובדות, השמטת הקשר ומניפולציות רגשיות. צה"ל פועל באנושיות, כפוף לדין הבין-לאומי ההומניטרי ומפעיל מנגנונים ייעודיים לצמצום פגיעה באזרחים".

יצויין כי יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם לצה"ל לבדיקה ולקבלת תגובה לפני הפרסום, ואף סירבו לספק עותק שלו לאחר הקרנתו, כך שבחינת התכנים התבססה על סקירה מפורטת של נציג שנכח בהקרנה פומבית ועל תיאורים פומביים נוספים.