מחיר הבנזין צפוי לרדת ב-50 אגורות לליטר למשך חודש, לאחר שמשרד האוצר הודיע הבוקר (חמישי) כי מבחינת הייעוץ המשפטי של המשרד אין מניעה ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום על ההפחתה.

המהלך מגיע לאחר שהלילה זינק מחיר הדלק ב-6.7% והגיע לשיא של 8.27 שקלים לליטר.

אם ההפחתה תיכנס לתוקף, המחיר יעמוד על 7.77 שקלים לליטר. בשלב זה ממתינים במשרד האוצר לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, ולאחר קבלתה ניתן יהיה לפרסם את נוסח הצו להערות הציבור.

במשרד האוצר מסרו כי "אין מניעה לשר האוצר לחתום על הוזלת מחיר הבנזין לחודש הקרוב כפי שביקש - ב-50 אגורות לליטר. כעת על היועצת המשפטית לממשלה למסור את עמדתה, ובהתאם לכך ניתן יהיה לפרסם את נוסח צו ההוזלה להערות לציבור".

בכוונת סמוטריץ' להחיל את ההפחתה למשך חודש, בכפוף לבחינת הערות הציבור. מדובר במהלך נוסף לאחר שבחודש הקודם חתם השר על הפחתה של 50 אגורות במחיר הבנזין.

להפחתה הנוספת צפויה להיות עלות תקציבית משמעותית של כ-150 מיליון שקל בחודש. המהלך הקודם, שבמסגרתו החליט סמוטריץ' לסבסד את עליית מחירי הדלק, נאמד בעלות של כ-310 מיליון שקל לתקופה של חודשיים.

ההחלטה מתקבלת על רקע התנגדות מצד גורמי המקצוע בממשלה. לפי עמדתם, מצבה הפיסקלי של ישראל אינו מיטבי, והפחתת מס בעת הזו עלולה להתגלגל בהמשך להגדלת החוב או לצורך בהעלאות מסים נוספות.

הזינוק שנרשם במחיר הדלק באוקטובר בולט במיוחד משום שהפחתת מס הבלו שקידם סמוטריץ' עדיין בתוקף. בתחילת ספטמבר טיפס מחיר הבנזין ל-8.25 שקלים לליטר, הרמה הגבוהה ביותר זה 14 שנה. ב-7 בספטמבר הופחת הבלו, ומחיר הדלק ירד בעקבות זאת ב-50 אגורות ל-7.75 שקלים לליטר. הוראת השעה שבמסגרתה בוצעה ההפחתה נקבעה עד סוף אוקטובר.

אלא שבתוך פחות מחודש נמחקה למעשה השפעת ההוזלה: העלייה במחירי האנרגיה דחפה את מחיר הבנזין ל-8.27 שקלים לליטר, שתי אגורות יותר מהמחיר שנרשם בתחילת ספטמבר, עוד לפני הפחתת הבלו. ההפחתה הנוספת שמקדם כעת שר האוצר אמורה להשיב את המחיר לרמה של 7.77 שקלים לליטר.

לפי משרד האנרגיה והתשתיות, הגורם המרכזי לעליית המחיר הוא התייקרות של כ-13% במחיר הבנזין בשווקים הבינלאומיים. העלייה נרשמה על רקע התייקרות הנפט והחששות מפגיעה באספקת הנפט וביציבותו של שוק האנרגיה העולמי.

לכך הצטרפה גם התחזקות של כ-3% בשער הדולר מול השקל, שתרמה אף היא לעלייה במחיר הדלק בישראל. כעת, לאחר הזינוק החד שנכנס לתוקף באוקטובר, מבקש משרד האוצר לבלום חלק מההתייקרות באמצעות הפחתה נוספת של 50 אגורות לליטר.