דיון בהליכים בעניין פסילת מועמדים ורשימות מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26

בית המשפט העליון מקיים היום (חמישי) סדרת דיונים מכרעת בערעורים הנוגעים לפסילתם מהבחירות של סאמי אבו שחאדה, עופר כסיף, הרשימה המשותפת ורע"מ.

תשעה שופטים יושבים בהרכב המורחב, שיידרש לפרסם את הכרעתו עד יום ראשון הקרוב - 23 ימים לפני הבחירות ויום לפני הדפסת פתקי ההצבעה.

בהרכב יושבים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ, חאלד כבוב ויחיאל כשר. מדובר בתשעה מתוך 11 השופטים המכהנים כיום בבית המשפט. המשנה לנשיא נעם סולברג מכהן גם כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ולא נהוג כי יו"ר הוועדה משתתף בדיונים מסוג זה.

השופט עמית אמר בפתח הדיון: "סמכות הפסילה היא חרב מתהפכת. שימוש רחב בה - עלול לפגוע פגיעה אנושה באותם ערכים דמוקרטיים שעליהם היא נועדה להגן. הרגשות סוערים וחלק מהדברים שיעלו בדיון עלולים לעורר אי נחת. אבל כאן באולם הזה מתנהל הליך משפטי ואנחנו מצפים מכולם לשמור על איפוק ועל כבוד הדדי".

מחוץ לאולם הדיונים הפגינו תומכי הרשימה המשותפת ומולם מחו נציגי פורום "בוחרים בחיים" ואף נרשמו מספר עימותים בין הצדדים.

השר בן גביר מתעמת עם תומכי בל"ד דוברות

במקביל התעמתו מפגינים תומכי בל"ד עם יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, שהגיע לייצג את מפלגתו בדיון בבקשת פסילת ח"כ סאמי אבו שחאדה. במהלך העימות קרא השר בן גביר לעבר המפגינים: "תומכי טרור, יאללה ברא".

בן גביר בהצהרה לפני הדיון

בהמשך מסר הצהרה בה אמר: "הגעתי לכאן לטעון לא רק בשמי, לא רק בשם עוצמה יהודית, אלא בשם כל אותם קורבנות שנטבחו, שנרצחו, נאנסו בשביעי לאוקטובר. אני חושב שלא צריך, וזה לא קשור לימין ושמאל ופוליטיקה כזאת או פוליטיקה אחרת. השביעי לאוקטובר הם לא הבחינו בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילונים- הם רצו לרצוח, לאנוס, לטבוח בכולנו".

לדברי בן גביר "סאמי אבו שחאדה תמך בטבח הזה, תמך ברצח הזה. בכל השנים האחרונות הוא לא מגנה את זה, הוא תומך, וגם בהסברים שלו בוועדת הבחירות הוא אומר 'אני נגד רצח אזרחים', אבל למעשה בעד רצח של תצפיתניות, של חיילות, של חיילים. הוא חייב להיפסל. ואם זה לא פסילה, אז אפשר לסגור, לכבות את האור, לכבות את האור. אבל אני מאמין, מקווה, מייחל, מתפלל שהשופטים כאן בבית המשפט העליון יהיו קשובים לא רק לאיתמר בן גביר, אלא לכל עם ישראל. סאמי אבו שחאדה לא יכול להיות חבר כנסת. תומך טרור - מקומו בכלא, לא בכנסת. כסיף, רע"מ וכל החבורה הזאת, המשותפת, אין ספק שכל אחד ואחד מהם צריך להיות פסול מלרוץ לכנסת. אבל אנחנו מתחילים עכשיו עם סאמי אבו שחאדה - זה המקרה הכי מובהק, הכי ברור".

לדיונים נלווה גם מהלך בזירה הבינלאומית. יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין פנה אתמול לנשיאת האיגוד הבין-פרלמנטרי, ד"ר טוליה אקסון, וביקש התערבות בינלאומית דחופה נגד הליכי הפסילה של הרשימות והמועמדים המייצגים את הציבור הערבי. האיגוד מאגד את בתי הפרלמנט של 178 מדינות, והכנסת חברה בו מאז 1950. ב-2015 היא אף חתמה על אמנה משותפת המתחייבת ל"השמעת קולן של קבוצות מיעוט בפרלמנט".

המחלוקת המשפטית החריפה ביותר מתמקדת בעניינו של אבו שחאדה. בוועדת הבחירות זכתה פסילתו לתמיכה הרחבה ביותר: כל מפלגות האופוזיציה הציוניות הצביעו בעדה, ובהן גם הדמוקרטים, שהתנגדו ליתר הפסילות. גם סולברג הצביע בעד פסילתו, בניגוד לנוהג ארוך שנים שלפיו יו"ר ועדת הבחירות נמנע מהצבעה במקרים כאלה.

במרכז הטענות נגד אבו שחאדה עומד המאמר "מבול אל-אקצא: הערות ראשונות", שפרסם בערבית ב-8 באוקטובר 2023 באתרים "אל-ערבי ג'דיד" ו"ערב48". הטענות שהועלו בעניינו מתמקדות באופן שבו התייחס במאמר למתקפת 7 באוקטובר, וכן בעמדות שהביע ביחס להתנגדות הפלסטינית ולמדינת ישראל.

אבו שחאדה טען מנגד כי במהלך שלוש השנים האחרונות התבטא פעמים רבות נגד פגיעה באזרחים משני הצדדים וקרא להפסקת אש. לאחר החלטת ועדת הבחירות אמר בראיון לכאן רשת ב' כי אילו היה מבין בזמן כתיבת המאמר את היקף הזוועות, לא היה מפרסם אותו. בתשובתו לעליון הצהיר כי הוא מתנגד למלחמה בין העמים וקורא לשלום.

בניגוד לעמדתה בשלושת התיקים האחרים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה תומכת באישור פסילתו של אבו שחאדה. בחוות דעת שהגישה יחד עם פרקליט המדינה עמית איסמן נטען כי יש לאשר את הפסילה "בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר".

בהרב-מיארה ואיסמן טענו כי אבו שחאדה העניק "בזמן אמת" לגיטימציה למתקפת 7 באוקטובר, וכי עשה זאת בשעה שהקרבות עדיין התנהלו והמדינה הייתה בעיצומו של האסון. לדבריהם, הוא הדגיש במאמר את ה"פירות" שניתן להפיק מהמתקפה ונמנע מלגנות אותה, ואילו ההסברים שמסר לאחר מכן אינם נותנים מענה מספק לטענות המרכזיות שהועלו נגדו.

מיד לאחר הדיון בעניינו יעבור ההרכב לדון בערעור על פסילת עופר כסיף. בקשת הליכוד נגד כסיף נשענת על שורה של התבטאויות ופעולות בזירה הבינלאומית, ובהן תמיכתו בהליך שפתחה דרום אפריקה נגד ישראל בהאג בטענה לרצח עם בעזה, פנייתו לפרלמנט הבריטי בבקשה להרחיב את הסנקציות נגד התנחלויות וקריאותיו לשחרור אסירים ביטחוניים.

לטענת הליכוד, מכלול הפעולות מצביע על תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל. כסיף דוחה את הטענה וטוען כי הבקשה מטשטשת את ההבחנה בין התנגדות למדיניות הממשלה לבין תמיכה בחמאס. בתגובתו לעליון טען כי תמיכה בהליך משפטי נגד ישראל אינה שקולה לתמיכה במאבק מזוין, וכי חלק מהדברים שיוחסו לו סולפו או הוצאו מהקשרם. הוא גם הדגיש כי גינה את טבח 7 באוקטובר כבר ביום שבו התרחש.

כסיף ביקש מבית המשפט להטיל על הליכוד הוצאות משפט משמעותיות בטענה לשימוש לרעה בהליך. היועמ"שית מתנגדת לפסילתו. אף שהסתייגה מחלק ממעשיו ומאמירותיו, עמדתה היא שמכלול הראיות אינו מקים עילת פסילה, וכי יש להבחין בין האשמת ישראל בפשעי מלחמה לבין תמיכה במאבק מזוין נגדה.

עניינו של כסיף הגיע גם לאיגוד הבין-פרלמנטרי. בהחלטה מאוקטובר 2025 קבע הארגון כי סנקציות שהטילה עליו ועדת האתיקה של הכנסת הגבילו באופן שרירותי את פעילותו הפרלמנטרית בשל הבעת עמדות פוליטיות, וקרא להשיב לו את מלוא זכויותיו. ההחלטה עסקה בסנקציות קודמות ולא בבקשת הפסילה הנוכחית, אולם לפי תגובתו של כסיף לעליון, בעקבות הליך הפסילה פנה מזכ"ל האיגוד ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה והביע דאגה, והנושא צפוי להגיע לדיון במליאת הארגון בחודש הקרוב.

בהמשך היום יידרש העליון לשאלת פסילתה של הרשימה המשותפת כולה. בקשת הליכוד נשענת בין היתר על מצע בל"ד, הצעות חוק והתבטאויות של נציגי הרשימה. לפי הליכוד, החומרים מעידים על שלילת אופייה היהודי של המדינה ועל תמיכה במאבק מזוין נגדה. בין הנושאים שהוזכרו נמצאות הצעות לביטול חוק הלאום ולכינון מדינה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת.

הרשימה המשותפת טוענת בערעורה כי חלק ניכר מהבקשה מבוסס על חומר ישן, וכי הליכוד הסתמך גם על מצע לא עדכני של בל"ד. המשותפת מצביעה מנגד על סדר היום שהציג היו"ר יוסף ג'בארין, הכולל מאבק בפשיעה בחברה הערבית, שוויון בהקצאת משאבים, הרחבת תחומי השיפוט של היישובים הערביים ותמיכה במדינה פלסטינית לצד ישראל בגבולות 1967.

גם במקרה זה מתנגדת היועמ"שית לפסילה. עמדתה היא שלא הוצג שינוי בתשתית הראייתית המצדיק סטייה מהכרעות קודמות, וכי יש לבחון את הרשימה כולה כמכלול. לדבריה, לא הוכח שהחומרים הנוגעים לבל"ד מספיקים כדי לפסול את הרשימה המשותפת כולה.

את יום הדיונים יחתום הערעור בעניינה של רע"מ, שנגדה הוגשו שלוש בקשות פסילה - מטעם הליכוד, עוצמה יהודית ופורום "בוחרים בחיים". במרכזן עומדות טענות לקשרים בין המפלגה ובכיריה לבין עמותות שלטענת המבקשים סייעו לארגוני טרור.

עוצמה יהודית העלתה גם טענות בדבר פער בין מסריו של יו"ר רע"מ מנסור עבאס בעברית ובערבית, וטענה כי הכרתו באופייה היהודי של המדינה נועדה למנוע את פסילתו. בפורום "בוחרים בחיים" טוענים כי הוצגה תשתית ראייתית לתמיכה חומרית ופוליטית במאבק מזוין ולמעורבות בכירים ברע"מ בפעילות העמותות. לקראת הדיון הפנה הפורום לדו"ח רשמת העמותות מ-2025 בעניין "סיוע 48", שלטענתו כולל התייחסות להעברות כספים ולשיתופי פעולה עם גופים הקשורים לטרור.

רע"מ דוחה את הטענות וטוענת כי מדובר במחזור של טענות שכבר נבחנו ונדחו בעבר. בערעורה נטען כי לא הוצגו ראיות המבססות את הקשר הנטען בין המפלגה לעמותות, וכי בקשות הפסילה מתעלמות ממצעה העדכני ומפעילותה הפרלמנטרית. עבאס עצמו כינה את הפסילה "החלטה פוליטית" וטען כי מטרתה למנוע הקמת ממשלה חלופית לנתניהו.

גם ביחס לרע"מ עמדת היועמ"שית היא שאין מקום לפסילה. לפי עמדתה כפי שצוטטה בערעור, החומרים שהוצגו אינם מבססים קשר ממשי ועדכני המאפשר לייחס למפלגה את מעשי העמותות. נציגת היועמ"שית ציינה בדיון בוועדת הבחירות גם את הכרתו של עבאס ביהדותה של המדינה.