עיתונאי ה"וול סטריט ג'ורנל", אוון גרשקוביץ', שנעצר ברוסיה בשנת 2023 באשמת שווא של ריגול ושוחרר לאחר 16 חודשים במסגרת עסקת חילופי שבויים היסטורית, חשף לראשונה בראיון לתוכנית רדיו בריטית את רגעי המעצר הדרמטיים ואת התובנות שהצילו את חייו במאסר.

גרשקוביץ' שחזר את הרגע שבו נפגש עם מקור בעיר יקטרינבורג, אז נכנסה לפתע קבוצת אנשים רעולי פנים והכריזה: "אני חושב שהזמנו את השולחן הזה".

לדבריו, הוא הבין מיד שמדובר במלכודת מתוכננת של סוכנות הביטחון הרוסית (FSB) שנועדה להקפיא אותו במקומו, בזמן שהמקור שעמו נפגש נעלם במהירות בתוך ההמון.

למרות חומרת האישומים, גרשקוביץ' סיפר כי היעדרן של חקירות אגרסיביות או עינויים פיזיים קשים - טקטיקות המוכרות היטב מחדרי החקירות של המודיעין הרוסי - הוביל אותו לתובנה מפתיעה כבר בשלבים המוקדמים.

לדבריו, ההבנה שהרשויות אינן מתייחסות אליו כאל מרגל אמיתי אלא תפרו לו תיק כדי להפוך אותו לבן ערובה מדיני בעל ערך גבוה, העניקה לו תחושת הקלה מסוימת וסייעה לו לשמור על יציבות נפשית.

עוד ציין כי ידע מוקדם על כך שמוסקבה מתכננת להחליפו תמורת המתנקש הרוסי ודים קרסיקוב, שהיה כלוא בגרמניה, חיזק אותו לאורך החודשים הארוכים בכלא "לפורטובו" המבודד.

בהתייחס לתמונותיו המחייכות ששודרו ברחבי העולם מדיוני הארכות המעצר במוסקבה, הסביר כי החיוכים לא היו תוצאה של קלות ראש, אלא הפגנת התרסה מחושבת נגד משחק התיאטרון של הרשויות.

הוא ציין כי תנאי מאסרו כללו אפשרות לישון ויחס סביר יחסית, והשווה את גורלו המר לזה של העיתונאית האוקראינית ויקטוריה רושצ'ינה, שמתה בשבי הרוסי בגיל 27 וגופתה הוחזרה עם סימני עינויים קשים ומחסור באיברים.

גרשקוביץ', שנודע לו על עסקת השחרור הקרבה שלושה שבועות לפני שהוצאה לפועל ב-1 באוגוסט 2024, מתגורר כיום בברלין. הוא שיתף כי הוא נעזר בטיפול פסיכולוגי ומתמודד עם התקפי חרדה והשפעות של פוסט-טראומה כתוצאה מהתקופה המורכבת.

למרות שעבר חוויה טראומטית בשבי, גרשקוביץ', שגדל בארצות הברית להורים יוצאי ברית המועצות לשעבר, מצהיר כי הוא מקווה לשוב ולבקר ברוסיה ביום מן הימים ולראות כיצד תיראה המדינה לאחר עידן פוטין.