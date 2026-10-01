אזרח ישראלי בן 35, המשתייך לחסידות סאטמר ופועל כמלמד ב'חיידר' בארצות הברית, מצוי בימים אלה במעצר של רשויות ההגירה ועומד בפני גירוש מן המדינה.

זאת, לאחר ששופט הגירה דחה את בקשתו לשחרור בערבות, בעוד עשרות תומכים מהמגזר החרדי מתייצבים מחוץ לאולם הדיונים.

הישראלי שהה בארה"ב מאז 2022 על ויזת עובד דת, עד שנעצר באוגוסט האחרון בידי סוכני הגירה.

הרקע למצבו נעוץ באירוע שהתרחש בנובמבר 2023 בעיירה רמפו שבמדינת ניו יורק, שבו הסע ברכבו מפגינים שמחו נגד הנפת דגל ישראל על בניין עירייה מקומי, אירוע שבו תועדו אנשים גוזרים את הדגל.

למרות שנעצר תחילה בחשד לפשעי שנאה, אישומים אלו בוטלו, ובפברואר 2024 הגיע להסדר שבו הודה בהפרת סדר קלה ונקנס ב-325 דולר בלבד.

על אף סיום ההליך הפלילי, בחודש מאי האחרון החליטו רשויות ההגירה לבטל את מעמדו החוקי ולשלול את אשרת השהייה שלו.

עורכי דינו הגישו תביעה רחבת היקף וטענו כי מדובר בהתנכלות פוליטית לחופש הביטוי והדת, תוך ערבוב פסול בין התנגדות תיאולוגית למדינת ישראל לבין אנטישמיות.

פרקליטו ציין כי מרשו אמנם מתנגד למדינה מטעמים דתיים, אך דוחה מכל וכל את הטענות לאנטישמיות.

מנגד, המשרד לביטחון המולדת הבהיר כי הוא שוהה במדינה בניגוד לחוק מאז ביטול מעמדו, והדגיש כי הממשל פועל באכיפה נוקשה נגד זרים המפרים את הסדר הציבורי. מתוך מתקן המעצר, מסר העצור בשיחת טלפון כי הפגין במטרה "להראות לעולם שהיהדות האמיתית רוצה שלום", ולדבריו הפעילות נעשתה בדרכי שלום.