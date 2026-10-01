חצי יממה לאחר ששריפת ענק פרצה במרכז הסיעוד "משכנות ותיקים" ברחוב עמרם גאון בבני ברק וגרמה לפצועים קשה ובינוני, מוקד הדרמה במוסדות הסיעודיים עובר לזירת החקירה.

בעוד צוותי הרפואה וההצלה ממשיכים ללוות את כ-40 הקשישים שפונו מהבניין או טופלו בשטח, חוקרי הדליקות של כבאות והצלה, בשיתוף משטרת ישראל, החלו לבדוק את השתלשלות האירועים שהובילה לפרוץ הלהבות בדירה בקומה הראשונה.

ממצאי חקירה ראשוניים שהתקבלו מהזירה מעלים כיוון חקירה מרכזי, לפיו הדליקה פרצה בסבירות גבוהה כתוצאה מפעילות של מטופל סיעודי שהיה מחובר למערכת חמצן בחדרו, ובחר לעשן.

השילוב הקטלני בין מקור חמצן מוגבר לבין אש גלויה חולל לפי החשד את ההתלקחות המהירה, שהתפשטה בחלל הדירה וממנה לעבר מוקדים נוספים במבנה.

בעקבות חומרת האירוע ותוצאותיו הקשות - שכללו פינוי של שישה דיירים לבית החולים "שיבא" (שניים במצב קשה, שלושה בינוני ואחד קל) - הורה סגן מפקד מחוז דן בכבאות והצלה, תת-טפסר אילן רוסו, על הקמת צוות חקירה מיוחד בראשות ראש ענף החקירות המחוזי.

הצוות פועל בשעות אלו לאיסוף ממצאים, גביית עדויות מצוותי החירום והסיעוד במקום ובחינת עמידת המוסד בכללי הבטיחות הנדרשים למניעת סכנות אש בקרב מטופלי חמצן.