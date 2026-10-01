הקרב הפנים-גוראי לא נרגע: למרות החלטת ועדת ההקצאות של עיריית ירושלים לאשר את מסירת מתחם "רשות השידור" לשעבר שבשכונת רוממה לטובת הקמת מרכז רוחני של קהילת "פני מנחם", חסידות גור אינה עוברת על כך לסדר היום ומעבירה את המאבק לפסים משפטיים.

השבוע הוגשה לבית המשפט עתירה מנהלית רחבת היקף, המשתרעת על פני כ-500 עמודים, ועליה חתומים קרוב ל-300 תושבי השכונה המשתייכים לחסידות גור.

בין החותמים בולטים אישים מרכזיים בחסידות. במקביל להליך המשפטי, פורסמו בבתי הכנסת של הזרם המרכזי מודעות תמיכה תחת הכותרת "מפרסמים עושי מצווה", המעודדות את הציבור לחזק את העותרים.

העתירה מופנית נגד עיריית ירושלים וועדת ההקצאות, ונטען בה כי החלטתן להקצות את הקרקע המרכזית לקהילת "פני מנחם" התקבלה על בסיס שיקולים פסולים וזרים.

לטענת העותרים, הקהילה הפורשת מונה אלף משפחות בלבד - שרבות מהן כלל אינן מתגוררות בעיר - ולכן מדובר בהענקת שטח ציבורי יקר ערך לקהילה סגורה ומצומצמת שאינה משרתת את כלל תושבי הסביבה.

העותרים מזהירים מפני יצירת תקדים שבו מתחמים עירוניים מחולקים לזרמים ספציפיים, וטוענים כי ההצגה העירונית שלפיה המרכז ישרת את הציבור הרחב אינה עולה בקנה אחד עם המציאות, שכן תושבים שאינם נמנים על הקהילה לא יעשו שימוש במוסדותיה.

בכיר בחסידות גור מסר לתקשורת המקומית כי "ברור שמדובר בהחלטה שנועדה לפגוע במרכז העולמי של גור הממוקם בסמוך".

המהלך המשפטי מגיע לאחר שעתירה קודמת שהגיש פרטנית חסיד גור נדחתה. הפעם, עם הגשת העתירה הקולקטיבית, נרשם צעד משפטי ראשון: שופטת בית המשפט לעניינים מינהליים, עינת אבמן-מולר, הורתה למשיבים להגיש את תגובתם הרשמית בתוך 30 יום. בד בבד, הוציאה השופטת צו ארעי המונע מכל גורם לבצע פעולות בנייה או שינוי במקרקעין עד להכרעה אחרת.

ההתפתחות הנוכחית עוצרת בפועל את תוכניות הפיתוח של קהילת "פני מנחם", שרק לאחרונה חגגה את הזכייה בשטח וקיימה במקום מעמד רב-רושם של חתימת מגילת היסוד בראשות ראש הישיבה, הרב שאול אלתר, ואחיו רבי יעקב מאיר ורבי דניאל חיים אלתר.