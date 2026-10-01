בית המשפט העליון התיר הבוקר (חמישי) לפרסם כי קצין המודיעין של אוגדה עזה ב-7 באוקטובר הוא סא"ל אריה עמידרור.

הוא נחשב למי שדחה בתוקף את תרחיש הפשיטה של חמאס, תוכנית "חומת יריחו", שהתממשה במלואה בבוקר המתקפה ב-7 באוקטובר.

במשך תקופה ארוכה ניסתה הנגדת ו', מיחידה 8200 באמ"ן, להתריע בפני סא"ל עמידרור שהיא מזהה מוכנות לפשיטה אצל חמאס וכי מדובר בתוכנית מבצעית שעלולה לצאת אל הפועל בתוך זמן קצר.

קצין המודיעין של האוגדה זלזל בדבריה ואמר לה שמדובר ב"תרחיש דמיוני לחלוטין".

שבועות לפני המתקפה הרצחנית של חמאס, פנתה ו' שוב למפקדי אוגדת עזה, אחרי שזיהתה היערכות חריגה של חמאס. עמידרור טען בתגובה כי תוכנית פשיטה אינה סבירה וקבע לקיים דיון בנושא אחרי סוכות. הוא גם נחשב למי שהתעלם מאזהרות שהגיעו אליו מתצפתניות ששירתו באוגדה.

ב"תחקיר התחקירים" שערך אלוף (במיל') סמי תורג'מן, לבחינת תחקירי הליבה של צה"ל, נקבע כי מסמך "חומת יריחו" היה חייב "להזיז את אמות הסיפים". במאי 2022 הגיעה גרסה עדכנית של "חומת יריחו", כולל תוכנית פשיטה מפורטת, ובה גם השמדת אוגדת עזה, שהתייחסו אליה בזלזול.

אביו של סא"ל אריה עמידרור הוא אלוף (במיל') יעקב עמידרור, מי שהיה ראש המל"ל ונשא בתפקידים בכירים באגף המודיעין בצה"ל.