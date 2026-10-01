השר בן גביר מתעמת עם תומכי בל"ד דוברות

מפגינים תומכי בל"ד התעמתו הבוקר (חמישי) עם יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, שהגיע לייצג את מפלגתו בדיון בפסילת ח"כ סאמי אבו שחאדה מלהתמודד בבחירות לכנסת.

במהלך העימות קרא השר בן גביר לעבר המפגינים: "תומכי טרור, יאללה ברא".

בהמשך מסר הצהרה בה אמר: "הגעתי לכאן לטעון לא רק בשמי, לא רק בשם עוצמה יהודית, אלא בשם כל אותם קורבנות שנטבחו, שנרצחו, נאנסו בשביעי לאוקטובר. אני חושב שלא צריך, וזה לא קשור לימין ושמאל ופוליטיקה כזאת או פוליטיקה אחרת. השביעי לאוקטובר הם לא הבחינו בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילונים- הם רצו לרצוח, לאנוס, לטבוח בכולנו".

בן גביר בהצהרה לפני הדיון

לדברי בן גביר "סאמי אבו שחאדה תמך בטבח הזה, תמך ברצח הזה. בכל השנים האחרונות הוא לא מגנה את זה, הוא תומך, וגם בהסברים שלו בוועדת הבחירות הוא אומר 'אני נגד רצח אזרחים', אבל למעשה בעד רצח של תצפיתניות, של חיילות, של חיילים. הוא חייב להיפסל. ואם זה לא פסילה, אז אפשר לסגור, לכבות את האור, לכבות את האור. אבל אני מאמין, מקווה, מייחל, מתפלל שהשופטים כאן בבית המשפט העליון יהיו קשובים לא רק לאיתמר בן גביר, אלא לכל עם ישראל. סאמי אבו שחאדה לא יכול להיות חבר כנסת. תומך טרור - מקומו בכלא, לא בכנסת. כסיף, רע"מ וכל החבורה הזאת, המשותפת, אין ספק שכל אחד ואחד מהם צריך להיות פסול מלרוץ לכנסת. אבל אנחנו מתחילים עכשיו עם סאמי אבו שחאדה - זה המקרה הכי מובהק, הכי ברור".