בשמחת תורה אנחנו מסיימים את התורה ומיד מתחילים מבראשית. בכל שנה מחדש אני מתרגשת מהרגע הזה, כי אם חושבים על כך, היה אפשר לעצור לרגע, לחגוג את הסיום, לסמן וי ולומר: הגענו.

אבל התורה מלמדת אותנו משהו אחר. היא לא מסתיימת - היא ממשיכה. מיד אחרי הסוף מגיעה התחלה חדשה, ואני חושבת שיש בכך מסר עמוק לחיים.

הרבה פעמים אנחנו מסתכלות על החיים כאילו יש נקודה מסוימת שאליה צריך להגיע: כשאהיה רגועה יותר, כשאהיה בטוחה יותר, כשאצליח להשתנות, כשאעמוד בכל מה שקיבלתי על עצמי. אנחנו מציבות לעצמנו מטרות, מקבלות החלטות, מתחילות דרך חדשה, ולפעמים גם מתאכזבות מעצמנו כשהדברים לא קורים בדיוק כפי שתכננו.

אבל החיים עצמם אינם בנויים בקו ישר. הם מורכבים מעליות ומירידות, מהצלחות ומנפילות, מרגעים של בהירות ומרגעים של בלבול. לפעמים נדמה לנו שחזרנו בדיוק לאותו מקום שבו כבר היינו: אותו קושי, אותו פחד, אותו הרגל שאנחנו מנסות לשנות.

אבל אנחנו לא באמת באותו מקום. בדרך עברה עלינו עוד שנה של חיים. צברנו ניסיון, למדנו על עצמנו, התמודדנו והתחזקנו. וגם אם אנחנו שוב בתחילת הדרך, אנחנו כבר לא אותן נשים שהיינו בפעם הקודמת.

אחד הדברים שאני אוהבת בעולם ה-NLP הוא ההבנה ששינוי לא נמדד בשלמות. הוא לא נמדד במספר הפעמים שנפלנו, אלא ביכולת שלנו לקום ולהמשיך; להסתכל על עצמנו בעין טובה, להאמין שגם תהליך איטי הוא תהליך, ולהסכים להתחיל מחדש בלי להרגיש שנכשלנו.

אני חושבת שזו המתנה הגדולה של שמחת תורה: להבין שהקב"ה לא מבקש מאיתנו להיות מושלמות, אלא מזמין אותנו להיות בתנועה - להמשיך ללמוד, להמשיך לצמוח ולהמשיך לבחור בטוב, גם כשאנחנו עדיין בדרך.

וכשהספר נסגר ומיד נפתח שוב ב"בראשית", הוא לוחש לנו מסר שכולנו צריכות לשמוע לפעמים: לא מאוחר מדי. לא פספסת. לא נגמר. אפשר להתחיל מחדש - והפעם, מהמקום שבו את נמצאת היום.

כי כל עוד אנחנו ממשיכות ללכת, הסיפור שלנו עדיין נכתב.

שבת שלום וחג שמח!

הכותבת היא מאמנת NLP ומורה באולפנת הללי