מניית פאלו אלטו, חברת אבטחת המידע הבינלאומית, הגיעה היום (חמישי) לשיא כל הזמנים וחצתה שווי שוק של טריליון שקלים.

בכך הפכה החברה לראשונה בתולדות הבורסה בתל אביב שנסחרת בשווי שוק כזה. השווי הנוכחי של פאלו אלטו מהווה כעת שליש מהשווי של כל המניות שנסחרות בבורסה.

הפער בין פאלו אלטו לבאות אחריה ברשימה הוא דרמטי, כשהיא שווה, למשל, פי 10 מחברת טבע שבמקום השני - עם 143 מיליארד שקלים ובנק לאומי שנמצא במקום השלישי עם שווי של 110 מיליארד שקלים.

מתחילת השנה זינק שווייה של החברה ב-115.6%, בין היתר אחרי שרכשה את סייברארק הישראלית תמורת 25 מיליארד דולרים, העסקה השנייה בגודלה בתחום ההיי-טק המקומי.

פאלו אלטו היא אחת מחברות אבטחת הסייבר המובילות בעולם ולמרות שהיא נחשבת לאמריקנית - מכרז המחקר והפיתוח שלה פועל מהעיר תל אביב.לנתח חסר תקדים משווי השוק הכולל של הבורסה המקומית.

לאחר שנכנסה כחברה דואלית לבורסה בתל אביב ורכשה את סייברארק ב-25 מיליארד דולר, פאלו אלטו שוברת את כל השיאים ומציגה שווי שוק דמיוני שטרם נראה כמוהו בישראל.