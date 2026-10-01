לאחר הנס בטיסת פליי דובאי | צפו: "מזמור לתודה" בכותל המערבי צילום: דוברות הקרן למורשת הכותל המערבי רבבות מתפללים השתתפו הבוקר (חמישי) במעמד ברכת כהנים השני של חול המועד סוכות ברחבת הכותל המערבי בירושלים. במהלך המעמד התקיימה תפילה לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולאחדות ולביטחון עם ישראל. רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' ביקש מהקהל לומר יחד איתו "מזמור לתודה" כהודאה על הנס הגדול בסיכול ניסיון הפיגוע אתמול בטיסת פליי דובאי. במעמד ברכת הכהנים הראשון של חול המועד, שנערך ביום שני, לקחו חלק רבבות בני אדם ובהם שרים, ראש העיר ירושלים, מפכ"ל המשטרה, שורדי שבי ומשפחות ששכלו את יקיריהן במלחמה.

מצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו