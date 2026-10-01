טרגדיה בנורווגיה: ישראלי כבן 26, תושב אזור ירושלים, טבע למוות לאחר שנפל מכלי שיט במהלך חופשה עם חברים במדינה.

על פי הודעת זק"א, בשעות האחרונות התקבל במוקד הארגון דיווח על הצעיר, שנפל מכלי השיט במהלך הטיול ונעדר במשך מספר שעות. בתום החיפושים הוא אותר ללא רוח חיים.

עם קבלת הדיווח החל צוות החטיבה הבינלאומית של הארגון לפעול מול הגורמים המקומיים בנורווגיה, במטרה להביא לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל.

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית של זק"א, מסר: "מיד עם קבלת הדיווח, צוות החטיבה הבינלאומית החל לטפל בכבוד המת ומול הגורמים המקומיים, במטרה לשחרר את הנפטר לקראת הטסה לישראל להמשך קבורה והלוויה".