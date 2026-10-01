ח"כ טלי גוטליב בבית המשפט

ח"כ טלי גוטליב הביעה היום (חמישי) ביטחון כי שופטי בג"ץ יפסלו את סמי אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת, וטענה כי הדברים שפרסם ואמר מאז 7 באוקטובר אינם מותירים, לשיטתה, אפשרות אחרת.

בדברים שאמרה בבית המשפט היא תקפה בחריפות את אבו שחאדה, את ההסברים שנתן בנוגע למאמר שפרסם לאחר הטבח ואת עמדותיו ביחס להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית.

"לא תהיה לשופטי בג"ץ ברירה אלא לפסול את סמי אבו שחאדה", אמרה גוטליב. לדבריה, מאז 7 באוקטובר התבטא אבו שחאדה באופן שמלמד על יחסו לאירועים ולמדינת ישראל. בין היתר היא התייחסה למאמר שלדבריה כתב יום לאחר הטבח, ובו הופיעה התייחסות למה שמדינות אחרות יכולות ללמוד ממה ש"עזה הקטנה" עשתה לישראל.

גוטליב טענה כי כאשר אבו שחאדה נדרש להסביר את הדברים בבית המשפט, הוא הציג גרסאות שונות. "עומד ומשקר עם שלל גרסאות שקריות", אמרה. בהמשך תיארה את תשובותיו, כפי שהיא הבינה אותן: "לא כתבתי את המאמר, אולי לא הייתי צריך לכתוב את המאמר. בעצם כתבתי את המאמר, זה קול ערבי. בעצם כתבתי את המאמר, חבל שלא הקשיבו למאמר הזה".

במהלך דבריה הוסיפה גוטליב אמירה מכלילה ביחס לקוראן ולמוסלמים, וטענה כי הוא מתיר לשקר לאויב. את הטענה הזו היא קשרה ישירות לאבו שחאדה ואמרה כי בעיניה הוא רואה בישראלים אויבים.

במוקד הביקורת שלה עמדה גם עמדתו של אבו שחאדה ביחס להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לדבריה, הוא טוען כי שתי ההגדרות אינן יכולות לדור בכפיפה אחת. גוטליב הציגה זאת כעניין מהותי בשאלת האפשרות להתמודד לכנסת.

"זה אדם שהולך לפרלמנט ורוצה מתוך הפרלמנט לחדל את מדינת העם היהודי", טענה. היא הרחיבה את הדברים גם לח"כ אחמד טיבי, וסיפרה כי שאלה אותו אם הוא מכיר במדינה יהודית. לדבריה, "הוא לא מכיר במדינה יהודית", והיא טענה כי הכרה כזו היא "הבסיס כדי להיות בכנסת ישראל".

גוטליב הדגישה כי מבחינתה הדיון אינו עוסק בעצם הזכות להשמיע עמדות חריפות. "חופש הביטוי מאפשר להם לומר מה שהם רוצים", אמרה, אך טענה כי שאלת הכהונה בכנסת היא עניין נפרד. "פה בכנסת יושב מי שמחדל אותנו? לא יקרה".

היא התייחסה גם להתרשמותה מהדיון ומהשופטים, וטענה כי ככל שנחשפו דבריו והסבריו של אבו שחאדה, כך הצטמצמה האפשרות לקבל את גרסתו. "היא כבר הבינה שלא משנה, היא לא יכולה להציל אותו משקריו שלו", אמרה על אחת השופטות. "משקריו שלו. לא החרטה שלו משפיעה ולא שום דבר".

כשנשאלה אם אבו שחאדה אינו דווקא "המטרה הקלה", השיבה גוטליב כי מבחינתה זו אינה השאלה. היא הזכירה את העתירות שהוגשו ואת ההליכים בוועדת הבחירות, וטענה כי הציבור צופה באופן שבו בית המשפט מתייחס לסוגיה.

"העם רואה", חזרה גוטליב ואמרה. לדבריה, כאשר הציבור רואה את שופטי בג"ץ נותנים במה למי שהיא מגדירה "תומך טרור" - הגדרה שהיא עצמה הציגה כלשון המעטה - הוא גם שופט את התנהלות בית המשפט. היא הוסיפה כי מבחינתה הוראות החוק בנושא ברורות, וטענה כי הדיון ממחיש את הביקורת שהיא משמיעה כלפי בג"ץ.

למרות הביקורת החריפה, גוטליב ייחסה חשיבות מיוחדת לעצם האפשרות שאבו שחאדה ייפסל. "אם סמי אבו שחאדה, למרות התהיות, ייפסל - וזה חשוב שהוא ייפסל - זאת אמירה רבת חשיבות", אמרה, והזכירה כי אבו שחאדה כבר כיהן בעבר כחבר כנסת.

לקראת סיום הפנתה גוטליב את הזרקור גם למפלגת רע"ם ולעומד בראשה, מנסור עבאס. היא ציטטה דברים שלטענתה אמר עבאס בנוגע להכרה במדינה יהודית, והציגה אותם כחלק מאותה מחלוקת עקרונית סביב השתתפות בכנסת.

מבחינת גוטליב, אפוא, הדיון באבו שחאדה אינו מסתכם במועמד אחד. הוא נוגע לשאלה רחבה יותר של הגבולות שהיא סבורה שיש להציב בפני מועמדים המבקשים לכהן בכנסת, ובסופו של דבר גם למבחן שהיא מציבה בפני בית המשפט. במקרה של אבו שחאדה, מבחינתה, התשובה כבר ברורה: "זה חשוב שהוא ייפסל. זאת אמירה רבת חשיבות".