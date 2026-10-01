עורכת הדין זהבה גור, המייצגת את חוג הפרופסורים בדרישה לקבל פרטים על מימון ייצוגה של הפצ"רית לשעבר ולמנוע מימון ציבורי עבורה, הגישה דרישה מהשופט יצחק עמית לפסול את עצמו מלדון בתיק, בשל דעה קדומה שבה לדבריה מחזיק השופט עמית כלפיה. בראיון לערוץ 7 היא מסבירה.

"מדובר בעתירה שהגשתי בנושא מימון ייצוג משפטי לפצ"רית המודחת", מזכירה גור. "צה"ל ממשיך לממן ייצוג משפטי למרות שאין עוד זיקות בינה לבין צה"ל. אין הצדקה מוסרית וערכית לממן עבורה את הייצוג המשפטי הזה".

"הוגשה עתירה. השופט מינץ היה שופט תורן. אחרי שבועיים וחצי התקבלה החלטה שיש לשופט מינץ מניעות לטפל בפרשה והיא עוברת לשופט התורן הבא, שהוא השופט יצחק עמית", אומרת גור ומציינת כי קביעה מסוג זה בדבר מניעות שיש לשופט מלדון בתיק כלשהו אינה מחייבת הסבר או הבהרה מדוע מנוע השופט מלדון בתיק.

עוד מציינת עו"ד גור כי "כשמוגשת עתירה עם בקשה לצו ביניים או צו ארעי, המענה צריך להיות מהיר כי מדובר בבקשת סעד שימנע נזקים נוספים, ומאחר וקבעתי שהקופה הציבורית ניזוקה מכך שמשלמים לפצ"רית בניגוד לדין, ביקשתי לעצור את זה בצו ארעי, אבל כנראה שעל בית המשפט זה לא עושה רושם וגם הבקשה הזו לא זכתה להתייחסות".

"התיק הגיע לשופט עמית שבמשך יומיים לא קידם את התיק למרות הבקשה לצו ארעי. לאחר שיחה עם העותרים הגשתי בקשה לפסול אותו מלדון בעתירה", מספרת גור ומרחיבה בדבר העילה בגינה ביקשה את השופט עמית לפסול את עצמו:

בדבריה היא מזכירה את המהלכים המשפטיים והציבוריים סביב הבנייה הבלתי חוקית בביתו של עמית, בנייה שהוכשרה בדיעבד בוועדה המחוזית, "מה שלא היה קורה לבוזגלו ואמזלג", היא משוכנעת. "הגשנו ערר על האישור בדיעבד, ובהחלטת הערר כתב בא כוחו של השופט עמית שהמערערת, כלומר אני, פעילה פוליטית במפלגת הליכוד. למה הבחירה הפוליטית שלי אמורה לשמש כלי ניגוח או מכשיר להשתמש בו נגדי בוועדת הערר?", תוהה גור.

"ניסיתי לחשוב מה הקשר בין עמדותיי הפוליטיות, שאני גאה בהן, לבין הערר על הליך שנעשה שלא כדין. אין לזה תשובה ולכן מצאתי לנכון במסגרת ההליכים שניהלתי נגדו, לקבוע שהוא לא יוכל לדון בעתירות שאני מגישה כי דעתו עליי כבר נקבעה".

מי שאמור להכריע בפסילת שופט, על פי החוק, הוא השופט עצמו, ואת החלטתו הוא אמור לקבל באופן מיידי, אלא שבמקרה זה כבר חלפו יותר מעשרה ימים ותשובה עדיין לא ניתנה. גור מציינת את הדחיפות שבה אמורה בקשה זו להיות מטופלת על מנת שניתן יהיה להמשיך ולדון בעתירה על מימון הפצ"רית המודחת. כל עוד לא התקבלה החלטה בעניין פסלותו של השופט עמית, התיק הנוגע למימון הציבורי של ייצוג הפצ"רית לא יוכל להתקדם. בעיני עורכת הדין גור מדובר בלא פחות מאשר שערורייה.