לאחר עבודת מחקר ממושכת, צה"ל חושף עשרה מקרים ראשונים של עזתים שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו בעולם כיוצרי תוכן ואנשי תקשורת תמימים, אך בפועל שימשו מחבלים בזרועות הצבאיות של ארגוני הטרור.

חלק מהמחבלים אף השתתפו במתקפה הרצחנית של חמאס בשבעה באוקטובר. בצה"ל הקימו אתר ייעדו בו ייחשפו במהלך היום (חמישי) מקרים נוספים לצד מסמכים, תמונות וראיות מודיעיניות.

מוקדם יותר דווח כי צה"ל תקף אתמול (רביעי) בדרום רצועת עזה וחיסל את מחמד עבד אלעזיז מחמד נגאר, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

מדובר במחבל שהשתתף במתקפה הרצחנית של חמאס בשבעה באוקטובר ולאחר חיסולו הוצג כעיתונאי, תוך השמטת שיוכו לארגון הטרור.

בצה"ל מציינים כי בתקופה האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות חמאס, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.