המלחין ועורך הרדיו גלעד בן ש"ך, ממקימי רשת ג', הלך לעולמו בגיל 85. בן ש"ך שימש מנהל מחלקת הבידור בתחנה עם הקמתה בקיץ 1976, וערך תוכניות רבות בה בעשורים שלאחר מכן.

את דרכו המוזיקלית החל בשנות ה-60, עם שירים שהלחין ותרגם עבור אילן ואילנית ומבצעים נוספים. בן ש"ך הלחין עבור השניים את השירים "לכל אדם כוכב", "דפי יומן" ו"סיגליות", וכן את "יום של חידות" שביצעה אילנית.

בסוף שנות ה-60 התקבל בן ש"ך לקול ישראל, שם שימש העורך המוזיקלי הראשון של התוכנית "בחצי היום" וערך את התוכניות "קסת ואפרכסת" ו"אותי זה מצחיק".

לאחר הקמת רשת ג', ולצד תפקידו כמנהל הבידור בתחנה, ערך בן ש"ך את התוכניות "על בטוח" שעבורה אף חיבר את שיר הפתיחה, "זמר שכזה", "אגדת דשא", "מתוק מאז", "יליד הארץ", "מצעד המצעדים" ו"מרתון הגשש החיוור".

בנוסף ערך בן ש"ך מספר קובצי שירים, בהם "ציוניוני הדרך" ו"50 שנה 50 שירים - אלבום היובל לישראל", וכן את פסטיבל עין גב.

הלווייתו תתקיים מחר (יום שישי) בשעה 11:30, בבית העלמין בגדרה.