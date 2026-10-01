התפתחות משמעותית נוספת במשבר התעופה: חברת אמירייטס הודיעה כי נוסעים שיעדם הסופי הוא תל אביב לא יורשו לעלות לטיסות החברה בנקודת המוצא, בעקבות השעיית טיסות הקוד־שייר שלה עם פליי דובאי לישראל וממנה. ההחלטה נכנסה לתוקף באופן מיידי ותישאר בתוקף עד להודעה חדשה.

להחלטה עשויה להיות משמעות מיוחדת עבור ישראלים השוהים ביעדים שונים בעולם ומבקשים לשוב ארצה דרך דובאי. במקביל להשעיית פעילות פליי דובאי לישראל, חברות התעופה הישראליות נערכות להפעלת טיסות השבה מדובאי, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים.

על פי הודעת אמירייטס, פעילות הקוד־שייר עם פליי דובאי בקו לתל אביב וממנה הושעתה באופן מיידי. החברה הבהירה כי נוסעים שהיעד הסופי המופיע במסעם הוא תל אביב לא יתקבלו לטיסה כבר בנקודת היציאה שלהם. לעומת זאת, נוסעים שכבר נמצאים בדרכם לתל אביב יקבלו סיוע כדי להשלים את המסע.

המהלך מגיע לאחר שפליי דובאי הודיעה על השעיית כל טיסותיה לישראל וממנה בזמן שהרשויות ממשיכות בחקירת האירוע החריג בטיסה FZ1073. החברה מסרה כי ההשעיה תימשך במהלך החקירה וכי היא ממשיכה לתאם את צעדיה עם הגורמים הרלוונטיים.

במקביל, בישראל נעשים מאמצים לייצר חלופה עבור אלפי ישראלים המבקשים לשוב ארצה. רשות התעופה האזרחית פנתה לאל על, ישראייר וארקיע וביקשה מהן להיערך לטיסות השבה מדובאי. נכון לעדכונים שפורסמו הבוקר, הפעלת הטיסות עדיין כפופה לקבלת האישורים הנדרשים.