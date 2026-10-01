האמהות השכולות מפגינות בירושלים

מחוץ לבית המשפט העליון בירושלים התייצבו היום (חמישי) שתי אמהות שכולות עם מסר חד לשופטים שהתכנסו לדיון בעניין פסילת מועמדים ערבים לכנסת: מבחינתן, מי שלטענתן קשורים לתמיכה בטרור אינם יכולים לקבל מקום בבית המחוקקים הישראלי.

מירב חג'אג', אמה של סגן שיר חג'אג' שנפלה בפיגוע הרצחני בשכונת ארמון הנציב בירושלים, וגליה חושן, אמה של הדר חושן ז"ל, הגיעו להפגנה מחוץ לבית המשפט העליון. השתיים ביקשו להשמיע את קולן לקראת ההכרעה, כשהן מותחות ביקורת חריפה על האפשרות שהמועמדים שבעניינם מתקיים הדיון יורשו להתמודד.

"אנחנו הגענו היום פה לבג"ץ כדי להשמיע את קולנו", אמרה חג'אג'. לדבריה, היא וחבריה למאבק מיוצגים בהליך הפסילה נגד רע"ם, וביקשו להביא בפני בית המשפט את הטענות והחומרים שאספו.

חג'אג' טענה כי בידיהם חומרים הקושרים, לדבריה, גורמים הקשורים לרע"ם לעמותות ולארגונים שהוצאו מחוץ לחוק. "התחקירים שלנו חשופים, הכול שחור על גבי לבן", אמרה. "יש לנו את ההוכחות לזה".

את הטענות הללו הציגה חג'אג' כבסיס לדרישתה מבית המשפט לפסול את המועמדים. "באנו היום שבבית הדין הגבוה לצדק - אני צוחקת, אולי נקבל צדק פה. אולי יהיה צדק ויפסלו אותם, כי חייבים לפסול אותם", אמרה.

חג'אג' סיפרה כי המאבק בנושא אינו חדש מבחינתה. לדבריה, היא וחבריה עוסקים במשך כשנתיים בניסיון להביא לפסילת רע"ם, וטענה כי בתקופה הזאת חל שינוי ביחס הציבורי והפוליטי למפלגה וליו"ר שלה, מנסור עבאס.

"אנחנו שנתיים על הסיפור של רע"ם", אמרה. לדבריה, בעבר עבאס ורע"ם נתפסו כלגיטימיים יותר בזירה הפוליטית, ואילו המאבק שהובילו תרם, לטענתה, לשינוי ביחס אליהם.

לצד זאת, חג'אג' הביעה חשדנות כלפי האפשרות שבית המשפט יפסול מועמד מסוים אך יותיר אחרים במרוץ. "אנחנו מבינים שהמערכת - אולי זה גדול מדי כרגע, אולי חלק מהם חושבים שזה גדול מדי לפסול את מנסור עבאס", אמרה.

היא הבהירה כי מבחינתה, גם החלטה חלקית לא תביא לסיום המאבק. "אני חייבת להגיד לך שאנחנו לא נעצור. אנחנו לא נעצור בזה", הצהירה. את טענותיה כלפי רע"ם והעמותות הקשורות אליה, לשיטתה, סיכמה במילים: "התמיכה בטרור שחור על גבי לבן".

לצדה נשמעה גליה חושן, אמה של הדר חושן ז"ל, שבחרה במילים חריפות אף יותר. חושן תקפה את מי שהגיעו להביע התנגדות לפסילת המועמדים, וגם מחתה על כך שלדבריה לא התאפשר לה להיכנס לאולם בית המשפט.

"אני מזועזעת לראות שיש פה אנשים שמגבים את המחבלים שנמצאים בתוך הכנסת ובאים להגן עליהם ולהפגין בעדם", אמרה. "וגם לא נותנים לנו להיכנס בכלל לאולם בית המשפט. למה? אני לא יודעת".

חושן אמרה כי מבחינתה, הסכנה החמורה יותר אינה מגיעה דווקא ממי שמצהירים בגלוי על עמדותיהם, אלא ממי שפועלים בתוך המערכת הפוליטית הישראלית.

"אני לא מפחדת מהמחבלים עם הסרט על המצח, כי ברור לי עם מי אני מתמודדת. זה שקוף", אמרה. "אני יותר חוששת מהמחבלים בחליפות שנמצאים לנו בכנסת, בלב לבו של עם ישראל במדינת ישראל. ואותם צריך לסלק".

גם היא דחתה אפשרות של פסילה חלקית כפתרון מספק. לדבריה, אין להסתפק בפסילתו של מועמד אחד אם יתר המועמדים שלדעתה צריכים להיפסל יורשו להתמודד.

"הם כולם צריכים להיפסל", אמרה חושן, וטענה כי פסילה מצומצמת בלבד תהיה מבחינתה ניסיון להציג את בית המשפט כמי שנוקט עמדה מאוזנת. "הוא משחק איתנו בג"ץ, להראות לנו שכאילו הנה אני בסדר, אני ניטרלי. הכול שטויות".

חושן קשרה את מאבקה גם לאירועי 7 באוקטובר, שלדבריה היו צריכים לחולל שינוי עמוק ביחס למי שהיא רואה כאויבי המדינה. "אם השביעי לעשירי לא עשה להם את זה, יש לנו בעיה חמורה. מתי כן? אני לא יודעת", אמרה.

בדבריה האחרונים הזהירה מפני האפשרות שהמציאות הביטחונית תחמיר וקראה לעמידה תקיפה. "אוי ואבוי לנו אם נגיע לזה", אמרה. "אנחנו צריכים להיות חזקים. הימין צריך להיות חזק, כדי שנצליח באמת לסלק מקרבנו את האויבים".

עבור חג'אג' וחושן, ההפגנה מחוץ לבית המשפט העליון אינה מסתכמת בדיון משפטי נקודתי על מועמד כזה או אחר. השתיים רואות בו חלק ממאבק ממושך על גבולות ההשתתפות בכנסת, ומבהירות כי מבחינתן ההליך הנוכחי לא יהיה סוף הדרך.

"אנחנו לא נעצור", הבהירה חג'אג'. מבחינת שתי האמהות השכולות שהתייצבו בירושלים, הדרישה שהביאו אל מול בית המשפט ברורה: לפסול את מי שלדעתן חצו את הגבול המאפשר להם להתמודד על מקום בכנסת ישראל.