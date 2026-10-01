השר איתמר בן גביר

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, יצא מעודד מהדיון בעניינו של סמי אבו שחאדה, אך הבהיר כי מבחינתו פסילת מועמדותו לכנסת היא רק הצעד הראשון.

"על פניו זה נראה שיש רוב בקרב השופטים לפסול אותו, אבל בואו נחכה עד הדקה האחרונה", אמר לערוץ 7. "אם את אבו שחאדה לא פוסלים, אז אפשר לכבות את האור מעל דיוני הפסילה".

בן גביר טען כי החומרים שהוצגו בדיון אינם מותירים, לשיטתו, מקום לספק. בהתייחסו לדברים שייחס לאבו שחאדה, אמר: "הדברים כל כך מפורשים". לדבריו, מדובר בהתבטאויות המצדיקות לא רק פסילה מהתמודדות לכנסת אלא גם הליך פלילי: "אחד כזה לא רק לא יכול להיות בכנסת ישראל, הוא צריך גם להיות בכלא".

לצד שביעות הרצון מהכיוון שאליו, לדבריו, נטה הדיון, הפנה בן גביר ביקורת חריפה כלפי גורמי המדינה. הוא תהה כיצד חומר שהוא מגדיר כ"ראיית זהב" לא אותר על ידי הגופים שאמונים, לטענתו, על איתור חומרים מסוג זה.

"לא יכול להיות שעוצמה יהודית היא זאת שמצאה וחיפשה את המאמר. איפה השב"כ? איפה היועצת המשפטית לממשלה?", שאל. לדבריו, החומר אותר בידי דוד בבלי, יועץ החקיקה שלו. "כולם מגדירים את זה - גם מהייעוץ המשפטי - המאמר הזה הוא מאמר זהב. החומר שיש, שהוא כתב, פרסם יותר נכון, יום אחרי [ניסוח לא ברור בתמלול], הוא ראיית זהב. איך יכול להיות שדוד בבלי, יועץ החקיקה שלי, הוא זה שמוצא את זה?"

מבחינת בן גביר, ההסבר אינו מסתכם בכשל באיתור החומר. הוא טען כי הבעיה עמוקה יותר ונוגעת לעמדתם של הגורמים הרלוונטיים כלפי עצם הפסילה. "יכול להיות שיהיה מי שיגיד 'נרדמו בשמירה'. אני חושב שזה בכלל לא בכיוון. הם לא חושבים שצריך לפסול אחד כמו סמי אבו שחאדה, וזה נורא ואיום".

השר הוסיף כי מבחינתו האפשרות שאבו שחאדה יכהן בכנסת אינה מתקבלת על הדעת. "סמי אבו שחאדה חייב - אסור לו להיות בכנסת ישראל. אם הוא יהיה בכנסת, זה להכניס את הציר הקדמי של הטרור לכנסת".

כשנשאל אם ייתכן שהמערכת המשפטית תיעתר לבקשת הפסילה במקרה הזה אך תדחה בקשות אחרות, בן גביר נמנע בשלב זה מקביעה. "אנחנו מדברים רק בדיון הראשון. יהיו עוד דיונים, בוא נראה מה קורה שם", אמר. עם זאת, הוא הדגיש כי גם אם תתקבל הפסילה, מבחינתו בכך לא מסתיים העניין.

"אני ודאי לא מסתפק בעצם הזאת", אמר. "ולכן הגשנו גם תלונה במשטרה - לשלוח אותו לכלא". בן גביר יצא גם נגד הטענה שלפיה ניתן לתמוך בחקירה פלילית ובמקביל לאפשר לאבו שחאדה להתמודד לכנסת. "אני שומע כל מיני כאלה שאומרים, טוב, חקירה במשטרה זה טוב, אבל לכנסת הוא יכול להתמודד. מה פתאום? מה פתאום?"

בהמשך פנה בן גביר למי שמחזיקים בעמדה הזאת גם בתוך המחנה הפוליטי שלו. "איך הגיעו אנשים אפילו בקרב המחנה שלנו לאמירה שסמי אבו שחאדה יכול להיות בכנסת?", תהה. הוא הזכיר את התצפיתניות, החיילים והחיילות ואת הנרצחים, וסיכם בנחרצות: "סמי אבו שחאדה לא יכול להיות חבר כנסת. לא יכול להיות".

בן גביר התייחס גם לדבריו של אחמד טיבי, שטען כי מהלך הפסילה נועד להקטין את שיעור ההצבעה בחברה הערבית ולסייע בהשארת ממשלת הימין בשלטון. השר דחה את הדברים והרחיב את הדרישה לפסילה גם לטיבי עצמו.

"אחמד טיבי, גם הוא צריך להיפסל", אמר. "אני חושב שהתרגיל כאן, הצחוק כאן, הבדיחה של מה שקורה כאן במשך כל השנים האחרונות, זה על חשבון מדינת ישראל". הוא הזכיר בהקשר הזה גם חברי כנסת ומועמדים ערבים נוספים מהעבר, וטען כי עצם האפשרות שיכהנו בכנסת היא מבחינתו מצב בלתי מתקבל על הדעת.

לקראת סיום נשאל בן גביר כיצד המציאות הזאת עשויה להשתנות בעתיד. בתשובתו הוא תלה תקווה בטלי גוטליב ובאפשרות שתכהן כשרת המשפטים. "אני מאמין, מקווה, יודע, שאם טלי גוטליב תהיה שרת המשפטים, זה ייראה שונה", אמר.

וכשנשאל כיצד בדיוק, השיב במשפט קצר: "טלי באה לעבוד, ובאה לא רק לדבר, אלא גם לעשות".