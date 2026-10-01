ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהאם, עורר סערה כשהעלה לסדר היום את אחת הסוגיות הרגישות ביותר בארצו - היחסים עם האיחוד האירופי.

ברנהאם טען כי לדעתו, על הממלכה לבחון מחדש את יחסיה עם האיחוד, כולל חזרה מלאה אליו בהמשך. הוא טען כי מהלך הברקזיט שבוצע לפני עשור פגע בבריטניה ולא הועיל לה.

עם זאת, הבהיר כי אין בכוונתו לערוך משאל עם חדש, אלא לקיים דיונים על עתיד היחסים עם האיחוד ועל תוכנית ארוכת טווח להתקרבות אליו.

העמדה שהציג ברנהאם צורמת לחלק גדול מבוחריו, בעיקר בשל העובדה שהתחייב להמשיך במדיניות הממשלה של קודמו - כולל התחייבות שלא לחזור לאיחוד האירופי.

גם במהלך הקמפיין שלו הוא הבטיח להתרחק מהנושא ולא לעסוק בה - הבטחה שהופרה כעת.